法前總統沙柯吉正式入獄！　隔離區單人牢房「不到3坪」

沙柯吉21日在妻子陪同下正式入獄服刑，支持者在監獄外集結聲援。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）21日正式進入巴黎拉桑特監獄（La Santé Prison）服刑，成為法國近現代史上首位入獄的前總統。根據獄方公布資訊，他的牢房僅約9平方公尺（約2.7坪），若需要電視和冰箱，每月還需額外支付14歐元（約新台幣500元）。

沙柯吉2007至2012年擔任法國總統，卻因涉嫌秘密收受利比亞獨裁者格達費（Muammar Gaddafi）的政治獻金，資助其2007年競選活動，被判5年有期徒刑，同時必須繳納10萬歐元（約357萬台幣）罰款。儘管他已經提出上訴，但因為法院認定此案「事實異常嚴重」，仍被要求入獄服刑。

BBC、RFI報導，當地時間上午9時40分，沙柯吉抵達這座19世紀興建的監獄，在高度警戒下展開監獄生涯。他隨身攜帶3本書籍，包括《基督山恩仇記》、《耶穌傳》及德雷福斯船長（Alfred Dreyfus）監獄書信集，並表示計畫在獄中撰寫新書。

基於安全考量，沙柯吉將入住隔離區的單人牢房，空間僅約9平方公尺，配備固定床位、小書桌、廁所、淋浴設備，電視與冰箱等額外設備必須另外支付每月14歐元。他每天可獨自在院子內運動1小時，享有每周3次的家屬探視，法國司法部長達爾馬寧（Gérald Darmanin）也將親自探視，確保其安全。

沙柯吉至今堅稱無罪，服刑前還在社群平台X發文表達不滿，「我毫不懷疑，真相終將勝利。但代價是多麼沉重。」其律師預計提交有條件釋放申請，主要援引理由是他70歲的高齡，但若申請遭拒，他可能必須服刑至2026年上訴聽證會。

