坤達涉閃兵！檢警上門拘提撲空　柯佳嬿強忍情緒「讓警入屋搜索」

▲柯佳嬿、坤達。（圖／記者林敬旻攝、翻攝自Instagram／hsieh_kunda）

記者陳以昇、陸運陞、莊智勝／新北報導

新北檢警今(21日)針對藝人閃兵案發動第三波拘提，稍早先行帶回4名涉案藝人，包括陳柏霖、修杰楷、Energy書偉、棒棒糖小杰等，原本預計還要再拘提Energy坤達，但檢警今早前往其士林區住宅時卻撲了個空，僅有妻子柯佳嬿應門。柯在得知警方來意後，強忍情緒讓檢警入屋搜索，確認坤達不在，交付電話後檢方才離開。

據了解，坤達2005年曾因突發性氣胸住院並接受肺部手術，以此取得免役資格。但檢警偵辦王大陸閃兵案時，意外發現主嫌陳志明手機中曾點名坤達等人，因此今發動第三波搜索約談相關人士到案說明。

今早檢警發動拘提行動，兵分多路前往5名藝人住處逮人，陸續將陳柏霖、修杰楷、Energy書偉、棒棒糖小杰拘提帶回偵訊，唯獨坤達撲空。據悉，檢警今早前往坤達士林區住處按門鈴，出來應門的是其妻子柯佳嬿，柯得知檢警來意後，隨即表示坤達因工作出國，前往加拿大溫哥華，目前人不在家，隨後強忍情緒讓警方依法入屋內搜索，確認坤達真的不在後，這才交付電話，檢警隨即離開。

據掌握，坤達是今晨搭機離境，預計在加拿大工作10天，目前檢警已將坤達列為境管，將進一步釐清其出入境時間，待確認坤達一返國落地後，將依法拘提。

▼坤達涉嫌閃兵，檢警今上門拘提卻撲空。（圖／資料照）