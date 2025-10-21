　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

坤達涉閃兵！檢警上門拘提撲空　柯佳嬿強忍情緒「讓警入屋搜索」

▲▼柯佳嬿坤達。（圖／記者林敬旻攝、翻攝自Instagram／hsieh_kunda）

▲柯佳嬿、坤達。（圖／記者林敬旻攝、翻攝自Instagram／hsieh_kunda）

記者陳以昇、陸運陞、莊智勝／新北報導

新北檢警今(21日)針對藝人閃兵案發動第三波拘提，稍早先行帶回4名涉案藝人，包括陳柏霖、修杰楷、Energy書偉、棒棒糖小杰等，原本預計還要再拘提Energy坤達，但檢警今早前往其士林區住宅時卻撲了個空，僅有妻子柯佳嬿應門。柯在得知警方來意後，強忍情緒讓檢警入屋搜索，確認坤達不在，交付電話後檢方才離開。

據了解，坤達2005年曾因突發性氣胸住院並接受肺部手術，以此取得免役資格。但檢警偵辦王大陸閃兵案時，意外發現主嫌陳志明手機中曾點名坤達等人，因此今發動第三波搜索約談相關人士到案說明。

今早檢警發動拘提行動，兵分多路前往5名藝人住處逮人，陸續將陳柏霖、修杰楷、Energy書偉、棒棒糖小杰拘提帶回偵訊，唯獨坤達撲空。據悉，檢警今早前往坤達士林區住處按門鈴，出來應門的是其妻子柯佳嬿，柯得知檢警來意後，隨即表示坤達因工作出國，前往加拿大溫哥華，目前人不在家，隨後強忍情緒讓警方依法入屋內搜索，確認坤達真的不在後，這才交付電話，檢警隨即離開。

據掌握，坤達是今晨搭機離境，預計在加拿大工作10天，目前檢警已將坤達列為境管，將進一步釐清其出入境時間，待確認坤達一返國落地後，將依法拘提。

▼坤達涉嫌閃兵，檢警今上門拘提卻撲空。（圖／資料照）

▲▼《原子少年2》首錄記者會-坤達。（圖／記者周宸亘攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／陳柏霖認了閃兵！花10萬元「造假高血壓病歷」
陸軍斗煥坪旅長帶小三入營　記過2次嚴懲拔官
一看鄭家純老公照片！陳沂喊「長得像九孔」　林智群：哪得罪你了
又爆閃兵「全因王大陸」！主嫌推銷業績　陳柏霖、修杰楷成活招牌
快訊／書偉逃兵　相信音樂道歉：評估並調整藝人工作
坤達拘提撲空　柯佳嬿強忍情緒「讓警入屋搜索」
演唱會唱又跳竟免役！公民老師怒「藝人逃兵就是該死」：學學南韓
快訊／三陽「PE3油電增程機車」來了！全球首創滿油滿電可跑3
威廉閃兵…阿緯才掛保證「其他人100％合情合理」！　3天後小
偽造證明閃兵慘了！藝人逃兵爆第三波　內政部：最高可處5年徒刑
賈靜雯人不在台灣…跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被上銬」嚇傻
快訊／修杰楷認了閃兵！花15萬「高血壓拚免役」　成替代役乾脆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／陳柏霖坦承閃兵！　花10萬元「造假高血壓病歷」

台74甲大塊塑膠布迎面飛來　騎士閃避不及慘摔！PO網求目擊者

又爆閃兵「全因王大陸」！主嫌推銷業績　陳柏霖、修杰楷成活招牌

坤達涉閃兵！檢警上門拘提撲空　柯佳嬿強忍情緒「讓警入屋搜索」

台中阿伯「10天迷路3次」　暖警一眼認出他...助平安返家

自稱關聖帝君性侵麻吉女友　辯「幫治療」獲判無罪理由曝光

獨／殯儀館前玩命！4工人「零防護」9樓高鷹架作業　驚險畫面曝

風神發威！北市文山區摩斯漢堡招牌掉落　3機車遭砸1傾倒

快訊／修杰楷認了閃兵！花15萬「高血壓拚免役」　成替代役乾脆入伍

六腳嬰屍案解剖「無明顯外傷」初判是死產　法醫採樣作毒物鑑定

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

快訊／陳柏霖坦承閃兵！　花10萬元「造假高血壓病歷」

台74甲大塊塑膠布迎面飛來　騎士閃避不及慘摔！PO網求目擊者

又爆閃兵「全因王大陸」！主嫌推銷業績　陳柏霖、修杰楷成活招牌

坤達涉閃兵！檢警上門拘提撲空　柯佳嬿強忍情緒「讓警入屋搜索」

台中阿伯「10天迷路3次」　暖警一眼認出他...助平安返家

自稱關聖帝君性侵麻吉女友　辯「幫治療」獲判無罪理由曝光

獨／殯儀館前玩命！4工人「零防護」9樓高鷹架作業　驚險畫面曝

風神發威！北市文山區摩斯漢堡招牌掉落　3機車遭砸1傾倒

快訊／修杰楷認了閃兵！花15萬「高血壓拚免役」　成替代役乾脆入伍

六腳嬰屍案解剖「無明顯外傷」初判是死產　法醫採樣作毒物鑑定

快訊／陳柏霖坦承閃兵！　花10萬元「造假高血壓病歷」

保障外送員權益！民進黨團推專法　納6大部會共管、拚創四方多贏

「格雷女」達珂塔成Valentino代言人！陪摯友創意總監跳槽　首波美照超仙

台灣自製衛星「福衛八號」升空在即　南瀛天文館推出特展

陸軍斗煥坪上校旅長外遇屬實　六軍團：記過兩次以正綱紀

千億元生技公司崛起　元富投顧：台灣新藥研發力挺進國際舞台

小葛雷諾3轟奪MVP哭了！率藍鳥闖世界大賽喊話：再贏4場

中華郵政新車隊「首批44輛電動三輪機車」明上路　3郵局先試辦

學生遠距！文化大學行政「還是要上班」曝風雨QQ了：咕嚕咕嚕

台74甲大塊塑膠布迎面飛來　騎士閃避不及慘摔！PO網求目擊者

【瘋浪狂掃怪手】台北港海水倒灌！港務公司澄清非潰堤

社會熱門新聞

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

即／修杰楷閃兵認了！花15萬「高血壓拚免役」

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

即／張書偉見警上門「早知有這天」：原本要自首但會怕

快訊／涉閃兵遭拘提！陳柏霖一早見警反應曝

不斷更新／新竹縣突宣布4校停班課　台中正常上班上課

快訊／藝人閃兵案第三波搜索！Energy書偉遭拘提

快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆

快訊／坤達也涉閃兵「人不在台灣」！檢警拘提撲空

即／台版「豆豆先生」被機車撞死

大稻埕撞飛老夫妻釀1死！駕駛身分超大咖

國1汐止段嚴重車禍！男遭撞噴對向「多車輾斃」

夫妻結婚6年驚覺是「表兄妹」　一查戶籍傻眼了

即／閃兵案遭拘提！棒棒堂小杰「雙手上銬」抵分局畫面曝

更多熱門

相關新聞

又爆閃兵「全因王大陸」！陳柏霖、修杰楷成活招牌

又爆閃兵「全因王大陸」！陳柏霖、修杰楷成活招牌

藝人閃兵案今(21日)新北檢發動第3波行動，警方拘提帶回4名義人包括陳柏霖、修杰楷、Energy書偉、棒棒糖小杰。據悉，本次搜索行動源自於王大陸律師勘驗閃兵集團陳姓主嫌對話紀錄，發現陳嫌曾拿幾人當作活招牌，宣傳他們都來找自己幫忙。

藝人頻閃兵！　法務部長重話：此風不可長

藝人頻閃兵！　法務部長重話：此風不可長

威廉上周說「棒棒堂沒人當兵」小杰就被拘提

威廉上周說「棒棒堂沒人當兵」小杰就被拘提

閃兵案爆！占星師6天前預言：知名人士爆醜聞

閃兵案爆！占星師6天前預言：知名人士爆醜聞

陳柏霖遭拘提調查！2個月前就曾捲王大陸閃兵

陳柏霖遭拘提調查！2個月前就曾捲王大陸閃兵

關鍵字：

閃兵坤達柯佳嬿

讀者迴響

熱門新聞

修杰楷涉閃兵遭拘提！　當替代役5個月

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

即／修杰楷閃兵認了！花15萬「高血壓拚免役」

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

即／張書偉見警上門「早知有這天」：原本要自首但會怕

快訊／涉閃兵遭拘提！陳柏霖一早見警反應曝

四川航空轉降高雄　乘客被困機上2hrs爆氣怒罵

賈靜雯跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻

「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍一年吐心聲

煉獄酷刑　哈瑪斯嗆「在你面前性侵母」

日本男大生癌逝後發文「哇喔我死掉了」　吸逾3億人次朝聖

不斷更新／新竹縣突宣布4校停班課　台中正常上班上課

快訊／藝人閃兵案第三波搜索！Energy書偉遭拘提

更多

最夯影音

更多
東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝
北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

比特犬咬雪橇犬

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面