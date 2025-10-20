以為超廢！迷你保溫杯「喝2口就沒了」 大票人曝用途：超好用

▲小容量的保溫杯被推爆。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

「喝兩口就沒了！」一名妹子一臉困惑直呼，看到保溫杯有出120ml容量款式，到底誰會買呢？沒想到留言一面倒力挺，「出國旅館杯子不乾淨，用自己的最安心」、「台灣飲水機多，隨時補水最方便」，還有人買給洗腎長輩使用。事實上，販售店員也透露，小包族、追求輕便出門的人最愛買。

一名女網友在Threads表示，看到一款輕巧又攜帶方便的保溫杯，容量只能裝120ml，讓她頓時皺眉求問，「好奇發明這個到底誰會用？喝兩口就沒了。」

文章引發討論，一票網友大推，「出國會帶！旅館杯子不知乾不乾淨，用自己的最保險，加上小巧輕便才會想帶出門」、「出門逛街很實用，有時候就是只需要喝一口潤潤喉」、「我前前後後買了六個，當杯子用超優的」、「我阿公有洗腎，不能攝取太多水分，口乾時要喝一點點潤潤喉，拿這個就很適合」、「我去寒冷的國家會裝威士忌，很好用」。

還有網友分享，加上台灣飲水機非常普及，喝完可以隨時裝，其實超級方便「這個台灣超適合，因為到處都有飲水機」、「自從發現飲水機到處都有之後，就不覺得這個東西廢了，反而超好用，隨時都喝一兩口，不用扛一兩公升」、「主要是有個安心的容器可以隨時喝水，喝完了再去裝，畢竟台灣的飲水機還蠻多的」、「放在包包超方便，特別在有飲水機的地方，百貨公司、捷運站、醫院」。

一名網友曾經問過販售人員，得到這樣的答案，「店員說買的人通常是想要放在外套口袋隨身攜帶，或是包包很小，沒辦法裝太大的保溫瓶，追求簡便出門的人很多；另外，如果是冬天裝的熱飲是小小口喝，所以小容量的保溫杯夠用」。

