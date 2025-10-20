媽媽帶3女兒逛三義木雕街　店家黑狗突攻擊！2稚女慘遭咬傷

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣1位媽媽在國慶日連續假期時，帶著3名女兒到三義鄉木雕街參訪，行經一間藝品店騎樓時，店家的黑色狗突然襲擊母女，咬傷了3歲妹妹和9歲大姊，小女孩就醫後仍飽受驚嚇。警方今（20）日說，小女孩家長至今尚未提出告訴，雙方商談和解事宜，但有網友在臉書社團貼文，提醒家長要小心保護子女外出安危。

▲苗栗一名媽媽帶著3位女兒逛木雕節，遭店家寵物犬攻擊，咬傷3歲和9歲女兒，雙方商談和解中。（圖／翻攝臉書我是三義人，下同）

苗栗縣政府每年都在三義木雕博物館週邊舉辦木雕節系列活動，今年自10月10日起一連3天登場，吸引不少民眾攜家帶眷前往參訪，但在11日下午卻發生店家未綁好的家犬，突然脫序攻擊路過的母女。

17日有匿名網友在臉書社團貼文，並張貼2名小女孩受傷相片呼籲有養狗的主人麻煩把狗綁起來好嗎？有帶小朋友外出的大人，也要注意保護好自己的小孩！而狗咬傷的畫面曝光後，引發網友討論說：這商家明知會發生無可避免的事，卻也放心置未綁繩的狗在門口，遊客來往行走有安全顧慮。

苗栗警分局今天說，11日14時許接獲該起案件事後報案，經員警了解後，係當天上午約11時許，一名媽媽帶著3名女兒（分別3歲、6歲和9歲），步行在木雕街騎樓時，一隻店家的黑色狗，突然自後衝過去，朝母女猛烈攻擊撕咬，造成3歲和9歲孩童身體和頭部被咬傷就醫，事後媽媽至派出所報案，目前雙方仍在協調，尚未對飼主提出告訴。

警方說，飼主若飼養犬貓等寵物，應妥善管理，確保未對他人造成威脅，若因未妥善管束導致他人受傷，將依法追究過失傷害責任，而未妥善綁好寵物，亦可依動物保護法開罰3000元到15000元不等罰款。