夫疑妻出軌找徵信社「圍車」　吵到報警結局自己變被告

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿強（化名）因懷疑妻子小美（化名）與A男發生婚外情，竟找來徵信社當街「圍車」，結果反而害自己和徵信社人員吃上官司。苗栗地院法官日前審理之後，依共同犯強制未遂罪判處阿強拘役30日，其餘3人則分別判處拘役40日、25日、25日，均可易科罰金。

▲阿強因為懷疑小美外遇，要求小美和A男下車溝通，結果卻害自己觸法挨告。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強懷疑小美在婚姻關係存續期間與A男有染（夫妻倆現已離婚），於是在2023年6月間委託2名徵信社人員進行調查與蒐證，徵信社人員還自行找了1名幫手；同年8月間4人找準機會，當街「圍車」並拍打車窗、拉動車門把手，要求小美和A男下車溝通，但2人沒有答應。

後來小美實在受不了，主動下車與阿強溝通，雙方發生爭執，最後阿強決定報警，整起事件才曝了光。而小美和A男事後也決定對阿強提告。

阿強辯稱，當時他只是正常敲打車窗，希望小美和A男下車，他沒有拉車門，也沒有意圖阻擋不讓離去，更何況他們也沒有表示過要離開。

而2名徵信社人員和幫手也各自交代當時負責的事情，1人承認有拍打窗戶，1人承認有試圖去拉車門，還有1人僅負責錄影。

苗栗地院法官當庭檢視行車記錄器影像，發現阿強等人曾圍繞在車子周圍，加上證人指證歷歷，可見阿強等人在現場的所作所為，目的都是要強迫小美和A男下車溝通，主觀上具有強制犯意甚明。

最終，法官沒有採信4人的說詞，並依共同犯強制未遂罪，判處阿強拘役30日，其餘3人則分別判處拘役40日、25日、25日，均可易科罰金，全案仍可上訴。