快訊／堰塞湖傍晚6點將溢淹！花蓮縣府發緊急訊息：盡速離開太魯閣

花蓮光復鄉因堰塞湖溢流釀成嚴重洪災，如今又傳出位於太魯閣國家公園燕子口步道一帶因土石大量崩落，導致立霧溪河道受阻形成堰塞湖。現在水位持續上升中，恐影響台8線公路及下游安全，花蓮分署依據「堰塞湖緊急應變處理程序」啟動應變機制，表示台8線中横路段下午1點後公路管制「只出不進」，目前鄉公所正在開會討論是否撤離。