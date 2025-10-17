快訊／堰塞湖傍晚6點將溢淹！花蓮縣府發緊急訊息：盡速離開太魯閣

▲台8線靳珩隧道西口出現堰塞湖，預估今日18時～22時立霧溪河水將溢淹至台8線175.5k路段。（圖／花蓮縣政府提供）
記者莊智勝／花蓮報導
花蓮縣府今(17日)發布緊急訊息，表示台8線靳珩隧道西口(175.5k) 旁發生邊坡崩坍，造成立霧溪河道阻塞形成堰塞湖，預估今日晚間6時至10時立霧溪河水將溢淹至台8線175.5k路段，影響範圍台8線太管處轄管燕子口遊憩區下游，呼籲鄉親避免再進入太魯閣，「已在山上者以及其下游鄉親，請盡速離開，請下游部落居民提高警覺，並配合相關部門各項撤離措施。」
