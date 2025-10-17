政治攻擊衝我來！　黃國昌斥：扯到我小孩、太太有完沒完？

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌近期捲入養狗災風波，還被爆出妻子高翔戶籍掛在負責支付狗仔薪水的「凱思國際」負責人李麗娟的台北住家中。對此，黃國昌今（17日）批，針對政治上的攻擊衝著他來，「搞到我的太太、搞到我小孩，還扯到我未成年的小孩的就學，有完沒完啊？可不可以有一點基本的新聞倫理？我做了什麼違法的事情，衝著我來、講清楚」。

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）



針對媒體詢問是否認識李麗娟，黃國昌表示，針對政治上的攻擊衝著他來，「搞到我的太太、搞到我小孩，還扯到我未成年的小孩的就學，有完沒完啊？可不可以有一點基本的新聞倫理？我做了什麼違法的事情，衝著我來、講清楚」。

黃國昌說，之前肉搜他小孩的個資，現在繼續要這樣搞，昨天面對媒體的時候已經講過，想要藉由提問方式迴避自己侵害個資違法的事實，他沒有那麼笨、不會隨之起舞，「這種人會有法律責任收拾他，我言盡於此」。

其次，針對《鏡週刊》影射凱思是他姻親開的，黃國昌說，請問鏡傳媒集團，哪一個姻親？今天準備要回答了嗎？還是潑完糞就走了？到底是哪一個姻親？已經問到現在第三周了，「鏡傳媒集團在寫之前沒有事實、沒有證據，說凱思國際是我姻親設的，我問了三個禮拜，影問是哪一個姻親？沒有一個人講得出來」。

黃國昌質疑，說有港資、中資，在哪裡？也講不出來，這也太離譜、太荒謬了吧？現在是要對別人潑糞指控之前，連基本功課都沒做好，愛寫故事就寫故事喔？