「華爾街女神」鐵鎚奪產！小姑險遭殺害頭部重傷　獲90萬補償金

▲自稱華爾街女神的陳莉婷（左），與母親胡青青（右）。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

自封為「華爾街女神」的女子陳莉婷，為了謀奪陳姓小姑的家產，夥同母親胡青青等人，以鐵鎚敲擊小姑的頭部，企圖殺害她後再載到野外棄屍，但遭撞破。高等法院二審將胡、陳母女分別判刑8年，同夥楊姓男子改判刑3年。 陳姓小姑日前申請犯罪被害補償，醫院診斷書認為陳姓小姑頭部重傷且外觀變形有咬合障礙，北檢核定重傷害補償金90萬元。

沒有金融相關證照的陳女，多年前在臉書開設粉絲專頁自稱「Great老師」，她因緣際會接觸股市投資後，自學自修，賺進第一桶金。她在2016年間成立達利投顧公司，開班授課，此外她還曬出與美國前總統小布希等名人合照，取信更多民眾，大量吸金。最後不少被害人出面提告，陳女因此遭檢方依照違反《證券投資信託及顧問法》、《期貨交易法》等罪，提起公訴。高等法院二審日前將陳女判刑2年2月。

至於她與母親聯手犯下的謀奪家產案件，起因是陳女的父親為信義區某地主的獨子，繼承不少土地，但姑姑也分走不少土地。陳女等人不以現有為滿足，竟還想謀奪小姑的財產，但多次下手失敗，小姑還因此對陳女聲請家暴保護令獲准。

▲陳莉婷（右）與母親胡青青（中）。（圖／記者吳銘峯攝）

陳女與母親2023年9月間找人前來犯案，打算以鐵鎚攻擊小姑頭部，將她打昏後，送進地下室貨車內，載到其他地點製造假車禍。但母親在小姑門外持鐵鎚攻擊失敗，小姑大聲呼救，母親打電話叫陳女上樓，2人合力將小姑推落逃生梯。此時鄰居聽聞呼救出門，救出受傷的小姑，也撞破2人陰謀。陳女與母親、同夥楊姓男子被依照「家暴殺人未遂」、「家暴傷害」等罪提起公訴。

殺人未遂部分，陳女與母親一審均遭判刑8年、楊男一審遭判刑3年6月，另外3人犯下家暴傷害罪部分，陳女遭判刑1年1月、母親判刑1年、楊男判刑10月。案件上訴二審，高等法院審理後25日宣判，殺人未遂罪的部分陳女、母親均維持8年刑期，楊男改判刑3年。至於家暴傷害罪分別判刑1年1月到10月部分，則先行定讞。

陳姓小姑日前申請犯罪被害補償，北檢根據醫院診斷證明，認為陳姓小姑頭部遭鐵鎚重擊，造成嚴重撕裂傷，有外觀變形及咬合功能的障礙，核定重傷害補償金90萬元。