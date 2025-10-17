　
民生消費

你也是暈船仔嗎？首支「情歌熟成」高粱酒　讓你一口喝到愛情味道

▲▼金酒。（圖／業者提供、記者黃克翔攝）

▲愛之船出航！全台首支情歌熟成高粱酒品酒會在遊艇上浪漫舉辦，賓客化身暈船仔，沉浸在微醺氛圍中。（圖／記者黃克翔攝）

旅遊中心／新北報導

你有過「暈船仔」的感覺嗎？為了一個人整天魂不守舍，手機訊息一響就心跳加速，看到對方背影都能自己先暈一輪？那股微醺又甜上心頭的感覺，就像喝了一口有愛情魔力的酒。

這次，黑松真的把「愛情」變成了酒！由黑松攜手金門酒廠，大膽使用經典情歌〈愛你一萬年〉陪伴熟成，推出全台第一支「情歌熟成」高粱酒「58金高千日醇音樂熟成品鑑組」。首場品酒會更別出心裁選在遊艇上舉辦，當海風徐徐、情歌悠揚、酒香氤氳，每位賓客彷彿化身暈船仔，沉浸在浪漫氛圍中，盡享微醺的迷人時光。

▲▼金酒。（圖／業者提供、記者黃克翔攝）

▲ 黑松攜手金門酒廠，大膽使用經典情歌〈愛你一萬年〉陪伴熟成，推出全台第一支情歌熟成高粱酒「58金高千日醇音樂熟成品鑑組」 。（圖／記者黃克翔攝）

金高老酒經典代表品牌「58金高千日醇」在市場上有口皆碑，這次的品鑑組概念更極具巧思，將兩瓶酒同年同月同日裝瓶、陳化超過10年的老酒，一瓶是標準熟成，另一瓶則使用〈愛你一萬年〉陪伴熟成，讓消費者可以同時比較差異，很直觀的就可以感受喝出不一樣。

▲▼金酒。（圖／業者提供、記者黃克翔攝）

▲品鑑組將兩瓶同年同月同日裝瓶、陳化超過10年的老酒，一瓶是標準熟成，另一瓶則用情歌熟成，喝過的網友都說：真的不一樣！（圖／記者黃克翔攝）

品牌大使賴德諺笑說，「這可不是玩浪漫噱頭喔！全台第一支「情歌熟成」高粱酒，是聽著〈愛你一萬年〉長大的，」在口感的溫潤度與回甘度上產生了極大的差異性，彷彿喝得到愛情回甘的味道，更打趣地說：「情歌真的可以影響一支酒，絕對不是智商稅！」

為讓消費者親口喝出「愛情的滋味」，團隊特別推出品鑑組組合，以「同年同月同日出生」的10年老酒，一瓶「經典熟成」、一瓶「情歌熟成」，消費者可以很直觀感受兩者各自帶來的不同風味體驗，甚至從情歌熟成高粱酒中，喝到只有「暈船仔」才懂的微醺浪漫。

▲▼金酒。（圖／業者提供、記者黃克翔攝）

▲品牌大使賴德諺笑說，這是全台首創、第一支情歌熟成高粱酒，真的喝得到愛情的味道，絕對不是智商稅喔！（圖／記者黃克翔攝）

受邀參加品酒會的KOL也分享試飲心得。品酒達人威姬認為，情歌熟成高粱打破了傳統高粱「嗆辣」、「很烈」的刻板印象，取代的不僅是尾韻柔軟，更帶有微微蘋果香氣，給人心花朵朵開的感覺，讓她覺得又驚又喜。

既然融入情歌，是否有感受到愛情的滋味呢？若以愛情的階段形容「情歌熟成」高粱酒，又會是哪一段呢？威姬笑說，「情歌熟成」最像愛情中的「曖昧階段」，初入口的悸動從舌尖蔓延，帶點刺激與不確定感，喝下去卻又讓人心跳加速，像是在搖擺的愛之船上，既期待又緊張，甜蜜中又帶點冒險的滋味，讓人忍不住多喝幾口。

▲▼金酒。（圖／業者提供、記者黃克翔攝）

▲品酒達人威姬認為，情歌熟成高粱喝起來尾韻柔軟，且帶有微微蘋果香氣，給人心花朵朵開的感覺，又驚又喜。（圖／記者黃克翔攝）

品酒網資深網友黃澄則分享，第一次聽到情歌熟成高粱酒，又在船上舉辦品酒會特別有意思，他認為，情歌熟成高粱酒在擁有十年老酒熟成該有的特色風味下，香氣上更為活躍突出，但同時又具備「足夠的柔順」特點，木質香與綠橄欖調性明顯，與在標準環境下熟成的經典版，各有品飲的趣味及優點。

黃澄也特別推薦此情歌熟成高粱酒、給喜歡高粱但又害怕老酒「陳味」或「麴味」的「高粱咖」，應該可以在「情歌熟成」中找到恰到好處的平衡。若以愛情為比喻，黃澄認為，酒體穩定之中帶有豐富的感受，且韻味足夠持久，入口後多層次味道逐漸展開，像極婚後的感受，各種滋味下細細咀嚼卻饒富趣味。

▲▼金酒。（圖／業者提供、記者黃克翔攝）

▲品酒網資深網友黃澄分享，情歌熟成高粱酒擁有十年老酒熟成該有的特色風味，香氣又更為活躍突出，與經典熟成版各有品飲趣味。（圖／記者黃克翔攝）

透過他們的體驗，現場嘉賓彷彿都能在每一口酒香間，重溫愛情的變化，品鑑組的設計讓人印象深刻，兩瓶並飲差異明顯，不僅能讓人細細比較，也成為最適合送禮的象徵：送給另一半，是愛情的承諾；送給朋友，是隨時間見證才有的友情。

這場遊艇上的浪漫品酒不僅讓賓客們享受海風與美酒，也見證台灣第一瓶「情歌熟成高粱酒」的誕生。就像愛情能讓人心醉，這瓶酒也因為聽見愛而改變。品牌最後邀請大家一起舉杯，將浪漫延續到每個人的心中與酒杯裡。

也想一口嘗到愛情的味道? 立即了解「58金高千日醇音樂熟成品鑑組」
https://portaly.cc/58KKL?utm_source=Ettoday&utm_medium=news&utm_id=1000dayKKL+love+music

▲▼金酒。（圖／業者提供、記者黃克翔攝）

▲▼金酒。（圖／業者提供、記者黃克翔攝）

▲這場遊艇上的浪漫品酒不僅讓賓客們享受海風與美酒，也見證台灣第一瓶「情歌熟成高粱」的誕生。（圖／記者黃克翔攝）

10/15 全台詐欺最新數據

580 2 7819 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

