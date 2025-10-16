美鑄幣局發行「賈伯斯」紀念幣　象徵美國夢

▲美國鑄幣局宣布，蘋果共同創辦人賈伯斯將成為2026年美國創新系列1美元金幣的圖案人物。（圖／翻攝自美國鑄幣局官網）

圖文／CTWANT

美國鑄幣局宣布，蘋果共同創辦人賈伯斯將成為2026年美國創新系列1美元金幣的圖案人物，代表加州亮相。金幣邊緣刻有「史蒂夫賈伯斯和創造美好事物」字樣，以致敬他對科技界及美國創新的深遠影響。

根據外媒的報導，加州硬幣的設計描繪賈伯斯站在橡樹覆蓋的山丘前，由設計師埃拉娜哈格勒（Elana Hagler）創作，雕刻師為菲比亨普希爾（Phebe Hemphill）。這枚硬幣將與愛荷華州、威斯康辛州及明尼蘇達州的紀念幣同時發行。

美國創新系列自2018年起推出，旨在表彰各州在創新領域的傑出成就，由第115-197號公法授權。每個州、哥倫比亞特區及五個美國領地各有一枚代表硬幣。

加州選擇賈伯斯，是因為他從車庫創業到重振蘋果，最終將公司打造成全球最具影響力的科技巨擘，象徵美國夢與創新精神。

鑄幣局表示，硬幣發售後可直接在官方網站購買。一套包含史蒂夫賈伯斯紀念幣及其他已公佈紀念幣的套裝售價約為30美元，而一套25枚賈伯斯紀念幣的售價為36.25美元。

