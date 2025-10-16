林森北水餃名店老闆曾是竹聯堂主　白目醉漢砸店被追砍

▲林森北路又一村水餃店。（圖／翻攝Google Map）

記者葉國吏／綜合報導

台北市林森北路條通，9月30日晚間發生一起持刀追砍事件。一名莊姓男子酒後失態，踢壞知名連鎖水餃店「又一村」的招牌，遭賴姓老闆制止，賴男甚至持菜刀追砍莊男，最後兩人互控傷害，全案依《刑法》傷害罪移送法辦。根據了解，賴姓老闆大有來頭，開水餃店前是竹聯幫堂主。

警方調查顯示，莊男當時醉酒坐在店門口，突然猛踹招牌，響聲驚動了店內的賴姓老闆。賴男上前斥責並要求莊男離開，但莊男不服氣，拿起店外的椅子砸向店面。賴男憤而回店拿菜刀，兩人在街頭互相追逐怒罵，場面一度失控，路人驚慌報警，擔心暴力事件進一步惡化。

根據《鏡報》報導，「又一村」水餃店的賴姓老闆，曾是竹聯幫堂主，因年少叛逆加入黑道，憑藉過人的腦袋與手腕在幫派中步步高升。年輕時他也曾因槍擊事件遭判刑，甚至棄保逃往上海，開展水餃事業。2018年，他選擇回台投案，服刑後重回社會，致力於經營水餃店。

「又一村」水餃店以精湛手藝和獨特口味，成為條通夜市的招牌食堂。賴男用心經營，帶領品牌走向台灣各地，甚至遠至中國，曾擁有超過80家分店。如今的賴男已洗心革面，專注於水餃事業，但近日因醉漢滋事再度引起社會關注。