當年「雅虎奇摩知識+」詭異文：小孩過世4天怎處理　鍵盤柯南揪兇

李女等人上網發問求助，恰巧被禮儀師阿偉（右）看到，並配合警方循線找到案發地。

2009年11月15日夜半時分，當年相當熱門的網路問答平台「雅虎奇摩知識+」，突然出現一則內容詭異的PO文，發帖的帳號寫道；「如果有4歲小孩過世怎麼處理？小孩在家突然過世，該怎麼辦？不管怎樣請人處理，都會報警嗎？…晚了4天會怎樣？我朋友很煩惱，都快要想不開了！」

這段吐露不祥訊息的求助貼文，正巧被一名在殯葬業從事禮儀師工作的男子阿偉（化名）看見，平時就經常在網路上回答網友喪葬問題的他，瞬間感到相當不妙！

女兒死亡後，李女到網路問答平台PO文，詢問該怎麼處理小孩屍體，才讓犯行露餡。

機警的阿偉立刻留言回覆：「這種情況一定要報警，請檢察官相驗。」同時也留下電話號碼，向對方表示自己從事殯葬業，處理過很多類似案例，對方若有需要可以幫忙，結果約凌晨5點左右，就有一名女子打來，以顫抖的聲音告訴阿偉，自己是過世女童的阿姨。

阿偉先安撫女子，說如果女童屍體不趕緊處理的話，腐爛後會有很多麻煩，接著便試圖從對方口中問到相關線索，但女子卻猶豫再三，直到最後也只願透露住家位置在蘆洲一帶，阿偉也不勉強，先客氣的掛斷電話後，就趕緊通報警方。

李女的4歲女兒（圖）遭表姨暴力虐待，不幸身亡，卻因為相關人等害怕犯行曝光，屍體放置家中長達4天。

接著在11月16日上午，阿偉前往蘆洲與轄區警方會合，依照前一次的通聯記錄，撥打該女子的號碼，接通後表示自己當天在附近服務，剛好有空檔可前往協助，大概是真的沒有其他辦法了，所以該女子也乖乖報出公寓地址，希望阿偉能來幫忙。

抵達該棟公寓後，警方先在出入口及梯間轉彎處埋伏，阿偉再依該女子提供的資訊，來到某樓層住戶門前按電鈴，結果竟有3名女子一同來應門，阿偉看到她們神色慌張，且鐵門一打開後，濃烈的屍臭味就撲面而來，知道案發地點應該無誤，於是以身體擋住鐵門，想讓埋伏的警方能順利衝入屋內搜查。

