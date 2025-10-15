　
社會焦點

曾找林志玲代言燕窩！艾康明生技爆內亂　董座控副董勒索6.2億

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲林志明表示，自己被林岳陞等人逼迫簽下本票與合約。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

艾康明生技集團，曾找名模林志玲、不老男神林志穎代言燕窩保健食品，全國各地擁不少會員，但近日公司副董林岳陞指控，董事長林志明涉嫌掏空公司6億元資金。林志明今（15）日出面喊冤，他坦承自己為顧及公司，近年有帳務瑕疵（虛開發票）事實，反控林岳陞以此作為要脅，向他恐嚇取財6.2億元，因他不願順從，才被對方惡意抹黑，絕無掏空公司一事；他也提出6大聲明，回應相關指控，並向公司員工及會員鞠躬道歉。

林志明強調，針對公司帳務瑕疵部分，主要是在疫情期間公司虧損太大，為節稅而有虛開發票事實，但他已於近期向司法單位自首，並主動向國稅局補稅2000多萬元，後續亦不會逃避相關法律後果。目前公司帳上仍有5億元現金，會員權益不會受損。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲林志明提出6大聲明，回應相關指控，並向公司員工及會員鞠躬道歉。（圖／記者白珈陽攝）

林志明聲明指出，近日有股東透過媒體對本人提出多項指控，內容誇大不實，造成社會大眾誤解，為釐清真相，本人說明如下：

一、關於恐嚇勒索事件

在 2025 年8月21日晚間，本人遭部分股東（包括林岳陞）以「釐清帳務」為名召開會議，在長達七小時、八對一的高壓環境下，被迫簽署金額高達新台幣6.2億元的不合理合約與本票，並於極大壓力與恐懼之下支付3億元。本人認為該行為已涉及恐嚇取財，已依法報案，本人信任司法，並呼籲檢徹查金流來源與相關涉案背景，讓真相水落石出。

二、關於「掏空 6 億元」指控

林岳陞指控「掏空公司 6 億元」的說法並不符合事實，這只是對方為了製造輿論轉移焦點，企圖掩蓋恐嚇取財事件真相，所刻意散布的說法。依據公司實際營業數據與成本計算，扣除母子公司間的內部交易後，公司的實際營收與獲利水準，以及帳上資金狀況，皆可由司法單位透過調查與金流查驗予以還原。絕無掏空6億之事實。且目前公司銀行帳上現金有5億，還有不動產，足以保障會員權益。

三、關於財務與稅務管理

本公司承認在過去的帳務規劃中，曾因結稅考量在會計項目上有編列疏失，並涉及透過虛開發票節稅。公司已主動向國稅局申報更正並補稅，相關人等也以主動向司法機關說明承擔法律責任。林岳陞本人也有配合參與違法行為。可見他的指控說毫不知情公司運作，完全是推託責任。

四、關於海外代墊支出與私人帳戶暫存款

公司與董事長之間的金流往來及資金暫存，主要涉及海外貨款代墊支出需求，公司有大量海外採購需求，確有實際付款與支出事實，為求效率及便利，都是透過董事長海外帳戶付款，這是作業流程與帳務編列上的瑕疵，我願負擔法律責任，但這並非外界所稱的掏空行為。相關進貨資料憑證會提交司法單位查證，並全力配合調查，讓事實回歸真相。

五、關於「脫產」與「刪除資料」指控

外界所稱「脫產」與「刪除帳務資料」皆非事實。在遭受恐嚇案相關事件後，本人名下已無可動用現金。為了因應未來龐大的資金需求，本人只能辦理貸款及變賣資產，以負擔未來生活與司法支出。公司電腦資料的整理與權限調整，係為配合人員交接與資料保全作業，所有原始檔案皆有完整保存並由律師封存，可隨時提供司法查驗。

六、重申本人立場

本人自創立以來即為公司最大股東，持股過半。公司好，我才會好，我沒有任何掏空公司的動機。過去在管理上確有疏失，為求效率而便宜行事，導致部分作業違規，對此本人深感歉意，並願意依法接受檢調與主管機關的調查及法律懲處。
我相信司法最終會還原真相。我們承認帳務確有瑕疵，但絕無掏空的意圖與事實。公司因股東涉入恐嚇案件及持續透過媒體發表不實爆料，使營運受到重大衝擊，並對會員及經銷商的權益造成影響，這樣的結果並非本人所願。

本人深感遺憾，也將全力配合司法調查與主管機關要求，期望能儘速釐清事實，讓公司回歸正常營運，重建會員與社會大眾的信任。

10/14 全台詐欺最新數據

曾找林志玲代言燕窩！艾康明生技爆內亂　董座控副董勒索6.2億

曾找林志玲代言燕窩！艾康明生技爆內亂　董座控副董勒索6.2億

