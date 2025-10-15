3年沒幹嘛就賺100億？他點出新壽「當英雄／壞人」結局：很好選吧

▲輝達台灣總部進駐北士科新光人壽T17、T18卡關。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

輝達台灣總部進駐北士科新光人壽T17、T18卡關，網紅Cheap發文表示，新壽2021年用44億元標得T17、T18的地上權後，沒有開發計畫，結果輝達一來，一口價140億元才願解約，難怪黃仁勳公布地點時，說這塊地有點貴，「壽險公司，還是顧一下社會形象吧！ 這很好選吧？」

Cheap在臉書上發文表示，新壽2021年用44億元標得T17、T18的地上權後，放著長草，沒有開發計畫，結果輝達來了之後，一口價140億元才願解約，等於三年時間什麼都沒做，結果就賺了100億元。他還形容，這就像是跟人租了一棟房子後，擺著不住，等到土豪來了，就告訴對方，「我幫你搞定這間，轉讓給你，記得給我100億」。

Cheap直言，新壽可以選擇當英雄，放棄部分獲利，配合國家戰略，主動解約、讓地給輝達，這樣不僅政府會感謝，台灣人也會把新壽當英雄；相對的，新壽也可以選擇當壞人，繼續咬著100億元，最後輝達若走了，不僅拿不到錢，還得罪政府、被貼上「卡輝達」的標籤，等於三輸。Cheap最後更說，當然這一切都合法，只是觀感不好，壽險公司還是顧一下形象，「這很好選吧？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「短視近利，台灣人的詬病」、「這壽險公司真的不行，吃相太難看了」、「財團欸，不賺錢怎麼可以」、「再次證明，觀感沒有用」、「140億那個算法完全就是不懂財務的人在亂算，地上權的合理價格就已經隱含了未來所有獲利的折現，哪有在額外再多加上去的？金融壽險業不可能不懂這個道理」。