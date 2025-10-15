　
3年沒幹嘛就賺100億？他點出新壽「當英雄／壞人」結局：很好選吧

▲▼NVIDIA執行長黃仁勳主題演講，演講中正式宣布台灣營運總部將設在北士科。（圖／記者湯興漢攝） 

▲輝達台灣總部進駐北士科新光人壽T17、T18卡關。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

輝達台灣總部進駐北士科新光人壽T17、T18卡關，網紅Cheap發文表示，新壽2021年用44億元標得T17、T18的地上權後，沒有開發計畫，結果輝達一來，一口價140億元才願解約，難怪黃仁勳公布地點時，說這塊地有點貴，「壽險公司，還是顧一下社會形象吧！ 這很好選吧？」

Cheap在臉書上發文表示，新壽2021年用44億元標得T17、T18的地上權後，放著長草，沒有開發計畫，結果輝達來了之後，一口價140億元才願解約，等於三年時間什麼都沒做，結果就賺了100億元。他還形容，這就像是跟人租了一棟房子後，擺著不住，等到土豪來了，就告訴對方，「我幫你搞定這間，轉讓給你，記得給我100億」。

Cheap直言，新壽可以選擇當英雄，放棄部分獲利，配合國家戰略，主動解約、讓地給輝達，這樣不僅政府會感謝，台灣人也會把新壽當英雄；相對的，新壽也可以選擇當壞人，繼續咬著100億元，最後輝達若走了，不僅拿不到錢，還得罪政府、被貼上「卡輝達」的標籤，等於三輸。Cheap最後更說，當然這一切都合法，只是觀感不好，壽險公司還是顧一下形象，「這很好選吧？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「短視近利，台灣人的詬病」、「這壽險公司真的不行，吃相太難看了」、「財團欸，不賺錢怎麼可以」、「再次證明，觀感沒有用」、「140億那個算法完全就是不懂財務的人在亂算，地上權的合理價格就已經隱含了未來所有獲利的折現，哪有在額外再多加上去的？金融壽險業不可能不懂這個道理」。

10/14 全台詐欺最新數據

輝達電力大革命！資料中心導入800 VDC　外資點4台廠當先鋒

輝達（NVIDIA）在美國舉行的 OCP Global Summit 2025 大會上，正式宣告資料中心進入「800 VDC（伏直流）」電力大革命時代，並公布基礎設施合作夥伴名單。外資指出，這些合作夥伴將參與輝達新一代 Kyber 機架式伺服器架構 的建置計畫，每機架配置高達 576 顆 Rubin Ultra GPU，預計於 2027 年實現目標，其中有 4 家台廠被點名為建置先驅。

黃仁勳找人！輝達神秘高階職缺條件曝

台中北區驚見「完美街景」　他嘆：紅線害走鐘

輝達、北市府、新壽爭議懶人包　郝龍斌去年開第一槍點北士科圖利

北市開8億分手費遭拒　李四川：新壽要107億

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

