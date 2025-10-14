故宮推「翠玉白菜」金銀條塊　合作台灣銀行、中央造幣廠打造

▲故宮攜手台灣銀行、中央造幣廠跨界合作，推出「故宮百年紀念金銀條塊」。（圖／故宮提供）

為迎接2025國立故宮博物院百年里程碑，故宮攜手台灣銀行、中央造幣廠跨界合作，今（14）日推出「故宮百年紀念金銀條塊」，取〈翠玉白菜〉等珍貴文物打造共3款，分別為限量1000條、1500條、2025條，兼具紀念與收藏價值。

▲人氣國寶〈翠玉白菜〉寓意「百財」。（圖／故宮提供）

故宮「百年院慶」除了推出文創商品，也打造精品及收藏性紀念商品，此次攜手台灣銀行、中央造幣廠跨界合作，推出「故宮百年紀念金銀條塊」共3款，特選貴金屬中的黃金與白銀為主要材質，分別取人氣國寶〈翠玉白菜〉寓意「百財」、〈霽青描金游魚轉心瓶〉象徵「年年有餘」、〈青花穿蓮龍紋天球瓶〉展現「龍傳萬代」。

▲故宮黃永泰副院長(左)、台灣銀行凌忠嫄董事長(中)、中央造幣廠葉牧青廠長(右)，共同發布「故宮百年紀念金銀條塊」。（圖／故宮提供）

故宮副院長黃永泰表示，這是文化、工藝、金融跨界創新的篇章，展現故宮百年永恆的紀念意義。台灣銀行董事長凌忠嫄表示，很榮幸成為故宮百年第100家品牌聯名夥伴，見證文化與金融的跨界合作，也體現銀行在文化傳承上的積極投入。

中央造幣廠廠長葉牧青表示，合作歷時一年半籌備，歷經無數次討論與打樣，團隊憑藉專業工藝克服故宮對品質與美感的高標準要求。此次設計與鑄造特別由雕刻師魏薇恩、吳易倡、唐萱負責，以細膩技藝，將國寶意象轉化為具收藏價值的金銀工藝品。

▲故宮攜手台灣銀行、中央造幣廠跨界合作，推出「故宮百年紀念金銀條塊」。（圖／故宮提供）

「故宮百年紀念金銀條塊」3款設計靈感來自故宮人氣國寶，分別象徵「福祿百財」、「連年有餘」、「龍傳萬代」，不僅寓意吉祥，也展現細膩工藝與收藏價值：

●「福祿百財紀念金條」：以〈翠玉白菜〉與〈福祿壽葫蘆瓶〉為主題，象徵福氣與財富，限量1,000條，售價152,000元。

●「連年有餘紀念金條」：取材〈游魚轉心瓶〉，寓意年年有餘，限量1,500條，售價39,800元。

●「龍傳萬代紀念銀條」：以〈龍紋天球瓶〉為靈感，展現傳承與祝福，限量2,025條，售價12,900元。

▲「故宮百年紀念金銀條塊」3款造型。（圖／故宮提供）



3款商品均採高質感手工雙開禮盒包裝，自10月14日起於台灣銀行、故宮門市、故宮精品網路商城限量開賣，民眾也可洽詢台灣銀行各大分行，或至故宮南北院商店選購。