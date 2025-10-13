「這餐我付，下餐換妳付」高機率是小氣男　YTR曝經驗！網吵翻

▲一招辨別小氣男。（圖／翻攝自福爾思庭IG）



記者施怡妏／綜合報導

隨著時代不斷改變，現代情侶交往付錢時，大多都採取AA制度，也有人會一人付一餐，YouTuber福爾思庭根據自身經驗指出，當男生說出「這餐我先付，下餐給妳付」就要注意了，因為男生認為下餐女生不會付錢，但自己已經付出了，對方也必須同等回報，「記住這句話，讓你直接遠離小氣男。」

YouTuber福爾思庭PO出短片，教大家如何辨識小氣男，約會過不少男性，曾遇過男生在結帳時主動提出「這餐我先付，下餐給妳付。」表面上看起來像是體貼安排，但她提醒，這句話其實是心理話術，隱含一種「我對你有付出，你也該對我有所回報」的含意。

福爾思庭指出，男生直接認定女生下次不會付錢，但因為這餐男生已經付了，所以下餐女生要請客；但有一種例外，假如約會後女生主動給錢，蠻多男生是很有紳士且禮貌地回應「沒關係，下餐給妳付」，而不是一開始就主動提出女生下次要付錢。

福爾思庭表示，「通常我們願意對一個人好，我們是不求回報」，但愛計較的人，則會認為這次我付出了，所以對方也要同等回報，「如果請客不是發自內心，那一開始就給我AA。」她提醒女生在約會時，可以記住這句話，「非常的重要，真的會讓你直接遠離小氣男。」

影片底下，網友紛紛表示，「通常說不計較的，都是最計較的。我都教育女兒不要隨便給人請，主動拿出來付，沒必要欠人家」、「男生的想法有時候很單純的好嗎？就只是想裝帥，請妳吃個飯，不想讓你覺得小氣，但又怕你覺得自尊心受傷，找個理由推託而已」。

不過也有網友認為，男生會說這句話，除了是禮貌之外，也是希望有下次的約會，「通常男生在還不熟剛認識要約有好感的女生，都會想要讓相處的時間延續」、「就是希望跟妳有下一餐，這樣講比較有約下一餐的理由」、「有些有教養的女生是不會隨便讓男生付的，這樣講有些女生才會願意讓男生付」。