女約男技師旅館一對一按摩　慘遭猥褻玩弄還偷拍下全程

▲女子網約吳姓男按摩師到旅館舒壓，沒想到竟是惡夢的開始...（示意圖／記者周宸亘攝）

記者柯沛辰／綜合報導

一名女子透過網路約吳姓男按摩師到旅館推拿，不料卻遭對方強制猥褻，甚至偷拍裸露畫面，氣得當場報警處理。新北地院審理後，依強制猥褻及無故攝錄他人性影像罪，合併判處8個月徒刑，緩刑2年，但須接受6小時性別平等教育課程，期間付保護管束。

根據判決書，吳姓男子今年6月17日以暱稱「整復推拿—小胡」，在社群平台Dcard刊登廣告，內容包括「按摩推拿」、「非新手、男性按摩師」等訊息。女子小安（化名）看到廣告後，隨即約吳男在18日晚間10點多來新北某旅館按摩。

過程中，吳男假藉按摩下體穴位為由，觸碰小安的私密處，女方因不確定按摩方式是否正常而隱忍。怎料吳男竟食髓知味，又以塗抹精油為藉口，提出要進行「豐胸按摩」。小安當場拒絕，結果遭吳男強行觸碰乳頭及下體，並接續按壓胸部，當場猥褻得逞。

期間，小安還發現吳男疑似用手機偷拍下整個過程，因此氣得當場聯繫旅館，請櫃檯人員幫忙報警。警方到場後，立刻扣得吳男2支手機，果真發現不雅影像。

新北地院審理後認定，吳男行為已構成強制猥褻及無故攝錄他人性影像罪，考量其犯後坦承犯行、與被害人達成和解並支付賠償金，足認有悔意，判處其有期徒刑8個月，得易科罰金，並宣告緩刑2年，期間需接受保護管束及性別平等教育課程，沒收2支手機及按摩精油。全案仍可上訴。