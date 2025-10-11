南投彩虹織女決賽與國慶焰火同日登場　許淑華、伊林名模走秀代言

▲南投彩虹織女決賽華麗登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國慶焰火首度於南投縣施放、10日晚間圓滿落幕，縣政府特地安排「2025彩虹織女－原時尚服飾設計競賽」決賽作為暖場活動，縣長許淑華親自上陣，與伊林名模群、空手道國手辜翠萍與角力國手曾怡瑄穿著「原時尚運動風」主題的服裝走秀，為原時尚創作風潮及產業注入嶄新充沛的活力。

本次服飾設計決賽在國慶日午後於南投會展中心登場，許淑華特別穿著由南投織女工藝師林喜美與FUSIO FUSIO品牌設計師洪福伸合力創作，運用原民傳統織布結合運動風格的縣長專屬原時尚服裝，帶頭走秀，接著由伊林名模群專業走秀、展演十組決賽作品的原民特色與創新風格，令原民籍縣議員林庭秝、全文才及現場爆滿觀眾都目不暇給。

辜翠萍與曾怡瑄也首次登上伸展台展演主題服裝，展現運動與原民時尚融合的全新樣貌；仁愛鄉廬山部落出身的賽德克族歌手幽谷·瓦歷斯則演唱多首創作歌曲，並在晚間的國慶焰火舞台上展出二十套精選作品，讓全國觀眾透過直播見證彩虹織女設計師們的創意成果。

縣府指出，今年南投彩虹織女決賽評審團由國寶級工藝師張鳳英領銜，與國際時尚藝術文化協會理事長溫筱鴻、設計師許艷玲和簡國彥，及縣府新聞及行政處長蔡明志共同評選；張鳳英表示，本屆作品兼具原民精神與市場潛力，創意十足、展現世代融合的力量，十組入圍決賽作品均展現極高完成度與文化意象。

活動現場亦展示T恤、背心及包包等「彩虹織女工作坊」的量產商品，皆由洪福伸親自指導製作，將織女手作布料融入實穿商品中，開啟傳統工藝量產化與品牌化的新契機；縣府原住民族行政處表示，期望透過設計商品化，讓部落藝術走進生活市場，展現兼具文化厚度與商業價值的「原時尚」，未來將持續辦理培訓課程與跨界合作，讓更多織女與青年設計師攜手，創造屬於台灣的時尚語言，更多活動資訊與作品花絮請上「彩虹織女」臉書粉絲專頁查詢。