中央想搶功？　李四川：輝達留台北是蔣萬安、賴清德共同政績

輝達（NVIDIA）台灣總部落腳台北市北投士林科技園區的T17、T18，因土地地上權問題卡關，賴清德總統昨表示，中央能幫忙的部分一定全力協助，而財政部國產署盤點從北到南至少五筆符合輝達需求的土地，其中以位於松山機場的松南營區土地出線機率高。中央此舉遭藍營解讀為搶功？台北市副市長李四川今（9日）受訪則強調，大家不要把中央、地方分的那麼清楚，只要輝達能留在台灣、留在台北，都是台北市長蔣萬安跟總統賴清德的政績。

被問到新壽直接轉移地上權給輝達，公務員是否怕被說圖利？李四川說，不是市府怕被說圖利，是因新壽得到很高利益，這絕對是涉及到圖利。李四川直言，因為市府契約規定很清楚，新壽要將房子蓋好才能移轉，當初招標時很多家投標，當時的限制就讓很多不敢來投標，如果知道土地買來又可以賣出去，可以修改契約，新壽得到相當高利益就會涉及圖利，不是公務人員怕不怕的問題，「違法不是魄力，真正的魄力是依法行政。」

至於會不會怕輝達落腳外縣市？李四川說，他一直認為，大家不要將中央地方分得這麼清楚，今天也有人問他是否覺得賴總統搶功，他的觀念很清楚，只要輝達在台灣，而且是在松南或北士科，原則上是蔣市長的政績，也是賴總統的政績，也不要去分中央地方。