交保後首質詢！應曉薇要蔣萬安別約便當會　輝達案好好保護自己

記者鄭佩玟／台北報導

台北市議會今（9日）下午進行市長施政報告、質詢及答覆，國民黨中正萬華市議員應曉薇涉京華城案交保後首次質詢時，便向台北市長蔣萬安道歉，「未來您的秘書處別再提早來問我何時有空參加便當會，因為一朝被蛇咬，十年怕草蛇！」自己深陷歹毒之說，也希望蔣萬安不要是第二個前市長，「你要好好保護自己。」應曉薇更狠酸，也很謝謝議會同仁的落井下石，讓她更堅強，真的很感謝，「總之，便當會千萬不要找我！然後應好好整頓都發局。」

前台北市長柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇涉京華城案等遭羈押禁見，日前聲請具保停押，台灣台北地方法院上個月裁定柯文哲7000萬元交保，應曉薇3000萬元交保，都限制住居、限制出境、出海8月。

應曉薇今日下午質詢時表示，跟蔣萬安道歉一下，未來秘書處別再提早來問何時有空參加便當會了，因為一朝被蛇咬，十年怕草蛇，前市長柯文哲16次便當會，明明只出席3次談到某案，就被羈押禁見一年多。應曉薇說，蔣萬安參加便當會時也要小心保護自己，都發局是一個單獨單位，都委會也是單獨單位，但竟然有都委會的公務人員指揮都發局的人員偷錄影，「我跟前市長明就不講話啊！台北市只有一個都發局亂七八糟！」

應曉薇更說，很多議員都對輝達卡關有很多意見，但建議蔣萬安平常心處理就好，因為沒有公務員敢做事了，都怕坐牢啦！「你當市長很委屈，反正公務員都不做事了，讓台北市會倒退十年，我好意提醒你要保護自己，我自己深陷歹毒之說，謝謝社會局都有關心我，希望蔣萬安不要是第二個前市長，你很優秀，你要好好保護自己。」

最後，應曉薇狠酸，也很謝謝議會同仁的落井下石，讓自己更堅強，真的謝謝他們，總之，「蔣萬安便當會千萬不要找我，因為一朝被蛇咬，十年怕草蛇！」