星國音樂人藏1.7萬色情片！內容驚見兒少性虐　被判鞭2下關22個月

新加坡一名在國際音樂平台享有百萬點擊率的知名音樂創作人伊利亞（Iliya Zaki bin Aziz，33歲），驚傳沉淪暗黑世界！他被查出竟是潛藏色情網路多年的「老司機」，不僅持有多達1.7萬多部色情影片，其中更有逾1200部涉及駭人聽聞的兒童性虐內容，連5歲幼童受害畫面都赫然在列！法院昨（8日）宣判，這名星光熠熠的音樂才子因持有兒童性虐內容影片與照片，遭重判坐牢22個月，外加2下鞭刑，判決一出立刻引發鄉民熱議。

根據新加坡的亞洲新聞台（CNA，Channel NewsAsia）等媒體報導，這名任職於美國音樂公司的伊利亞，早從2020年起，就開始對年約十五六歲的少女產生特殊興趣，進而踏入色情世界。他為了擴大搜索範圍，甚至不惜利用Google翻譯，將關鍵字轉換為泰語、越南語等多國語言，進行跨國「獵豔」。

檢方指出，伊利亞犯行嚴重，不僅流連色情網站，更付費訂閱並加入多個Telegram色情群組，甚至動用VPN和安全瀏覽器，進入暗網（Dark Web）取得兒童性虐待內容，行為相當惡劣。警方刑事偵查局特別罪案組接獲線報，於2021年10月7日突擊伊利亞住處，當場查扣了電腦、手機及數個外接硬碟。

清查結果，查獲的色情內容容量竟高達1.37TB！共計有1萬7320部色情影片，其中1249部被證實涉及殘忍的兒童性虐待影像。主控官痛批，被告的行為根本是在「製造需求」，無疑將促成更多無辜兒童受害，求處至少24週徒刑與4下鞭刑。

面對排山倒海的鐵證，伊利亞早前已承認擁有兒童性虐內容的控狀。法官在下判時特別強調，被告下載的影片中，甚至有五歲幼童被侵犯的場景，因此刑罰必須具備強烈阻嚇作用。雖然庭上揭露伊利亞被診斷患有憂鬱症，但心理醫生鑑定指出，他的「看片習慣」與其精神疾病並無直接關聯，等於戳破他想以「心病」脫罪的說法。最終，法院認定其罪行重大，判處有期徒刑22個月，併處2下重懲鞭刑，全案依法判決。

