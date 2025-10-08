館長看過來！北市男發文「追殺賴清德、必死」　亂嗆總統下場曝

記者黃宥寧／台北報導

館長看過來！北市信義區一名張姓男子於社群平台Threads與Instagram張貼賴清德總統照片，並留言「追殺賴清德」、「賴清德必死」等語句。國安單位發現後通報警方偵辦，張男隨即落網。士林地檢署偵結後，認定其涉犯《刑法》第305條「恐嚇危害安全罪」，依法起訴並向法院聲請簡易判決。

家住信義區的張男於今年7月22日至24日期間，在住處上網張貼多則貼文，不僅附上賴總統照片，更連續留言具威脅性文字，內容明確表達加害意圖，該貼文被國安單位發現後通報警方，警方循線查獲張男並通知到案。

張男坦承發文，但並無實際行動，檢察官審酌，被告行為足以使賴清德總統生命、身體安全產生危險，已構成恐嚇危害安全罪，依《刑事訴訟法》第451條第1項，向法院聲請簡易判刑。

根據《刑法》第305條「恐嚇危害安全罪」以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事，恐嚇他人，致生危害於安全者，處2年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。

值得注意的是，知名網紅「館長」陳之漢於10月5日開設網路直播時，也語出驚人稱「把賴清德的狗頭斬下來」，相關影片內容迅速在社群平台流傳，引發社會譁然。總統府發言人郭雅慧隨後回應指出，國家安全與元首維安不容任何挑戰，相關言行已交由警政單位依法處理。她強調，台灣雖為言論自由的民主社會，但「自由並非毫無界線」，若發言涉及威脅、煽動或恐嚇元首，將依法追究刑責。

對此，館長則還原表示，當時完整語句其實是「我昨天有看到新聞，斬首打擊嘛？」他說，那是在針對武統帳號的反問，並非威脅賴總統本人。館長強調，自己被對岸帳號洗版到煩了，才不耐煩反問：「你們要斬賴清德狗頭喔？你們要過來喔？我日思夜思喔？」

然而，刑事局仍已蒐集事證並報請檢方偵辦；新北地檢署表示，後續將分他字案展開偵查，以釐清案情全貌。