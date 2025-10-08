基隆長庚推動數位轉型有成　榮獲「鼎革獎」智慧醫療楷模

▲基隆長庚吳俊德院長與檢驗醫學科全體同仁合影。第1排左起：吳俊德院長（左4）、檢驗醫學科王碧娥主任（左5）、管理部吳國鳴主任（左6）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

《哈佛商業評論》全球繁體中文版與企業應用軟體和商業AI全球領導者SAP共同舉辦2025「第五屆數位轉型鼎革獎」，表彰台灣企業與醫療機構數位轉型的標竿典範。基隆長庚紀念醫院榮獲「年度最佳醫療機構－楷模獎」，評審過程中，基隆長庚展現兼具「數據驅動」與「人文關懷」的轉型特色，獲得一致肯定。

基隆長庚醫院近年積極推動數位轉型，運用科技提升醫院效率與安全，同時優化病人與醫護人員的體驗。例如，透過「指標E化管理平台」自動提醒與監測數據及檢驗報告，提升病人安全與服務效率；導入病歷語音輸入及 AI 辨識，節省文書作業時間，讓醫師與護理師能更專注於照顧病人。

▲基隆長庚吳俊德院長與藥局全體同仁合影。第1排左起：管理部吳國鳴主任（左1）、藥劑科陳怡樺主任（左3）、吳俊德院長（左4）。



在病人參與醫療決策（SDM）方面，醫院推出的線上平台已涵蓋25個科別，使病人與家屬能更深入了解病情，並與醫師共同討論治療方式、參與治療規劃，提升醫病溝通。藥局部分，醫院引進智慧化設備，透過自動分藥提升準確率，並以電子化管理系統協助監控藥品品質，同時減輕藥師的工作負荷。

基隆長庚醫院吳俊德院長表示，數位轉型的最大效益在於「幸福職場的實踐」。秉持創辦人對員工的重視，未來將持續兼顧醫護工作與生活平衡，實踐永續醫療願景，以數據驅動與人文關懷，打造智慧醫療新典範。