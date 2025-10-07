奔花蓮救災遇小姐姐發「補給包」！鏟子超人一看鼻酸：一份真心

▲有民眾在台北車站提供鏟子超人補給包。（圖／Threads／@francis.ck.lee）

圖文／CTWANT

花蓮光復鄉日前因馬太鞍溪堰塞湖溢流災情嚴重，引發全台志工與民眾響應支援救災，各地湧現「鏟子超人」身影。有民眾自發性在台北車站，詢問每個人是否要到花蓮，並提供自製的小補給包，讓拿到的鏟子超人超感動，「以為是什麼廠商活動，結果發現只是無名的善意，純粹到讓人鼻酸。」

一名網友在社群平台Threads分享親身經歷，描述他日前在台北捷運轉台鐵的閘門口，巧遇一位手提小籃子的年輕女孩。她真誠且主動向經過的旅客詢問：「你要去花蓮嗎？」若對方點頭回應，她便遞上自製的「救災補給包」，內含電解質飲品與食鹽水等基本物資，全無商標與宣傳，僅是一份單純的善意。

原PO表示，起初誤以為是某間企業發起的公益活動，但仔細一看才明白，這一切來自陌生人無名的愛心與付出，「裡面沒有商標、沒有宣傳，只有一份真心準備的小補給」，讓他深受感動。

貼文曝光後，引發大量網友共鳴與回響，「如果不在台灣，這樣陌生人遞來的東西真的不敢接，是台灣人長年建立的善意與信任」、「每一個人都在用他的方式幫助救災，不能到現場出力的，就支援能出力的人」、「真的好煩，看哭了都」、「謝謝補給超人，我完全被感動」、「就算不能去當超人，也可以施展鼓舞，和這些台灣人同一國，是我累世的福份」、「每一個人都在用他的方式幫助救災，謝謝每位無名英雄。」

更有不少人分享自身經歷，指出在台北車站、板橋車站等地，也曾收到類似的溫暖行動。有民眾目睹一群年輕人手提兩大箱手搖飲，在北車閘門口靜靜等待準備前往花蓮的志工們，並舉著「感謝鏟子超人，辛苦了」的標語，默默致上敬意。

