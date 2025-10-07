　
社會 社會焦點 保障人權

烏山頭水庫13公頃光電板空拍畫面曝！南部供水命脈安全疑慮再起

記者林東良／台南報導

台南烏山頭水庫近期爆出水面大面積架設太陽光電板，引發居民擔憂「光電汙水」與「景觀破壞」，雖然經濟部水利署與台南市政府多次強調此案為「中央列管、依法設置」，並保證不影響水質，但地方民意仍強烈反彈，質疑「綠能政策是否犧牲公共水源安全」。

▲水面型太陽能設備面板與水面保持距離，材質經國際檢測合格，公部門強調不會汙染水質。照片非烏山頭水庫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這項由經濟部水利署推動的「水面型浮動太陽光電設施」計畫，由嘉南農田水利會負責公開招標，最終由新能股份有限公司旗下興業綠能公司取得標案，於2022年5月投入運作。規劃容量約13MW，佔地約13公頃，預估年發電量1700萬度、減碳量約8906公噸。

台南市議員蔡育輝批評，民進黨推動綠能「毀田又毀水」，從農地種電到水庫鋪板，讓民眾對飲水安全失去信任。「烏山頭水庫是南部供水命脈，台南還有地層下陷區、山坡地，為何偏偏要選在水庫？」他質疑，光電輸配系統還需巨額建設成本，恐成「綠能圖利案」。

多位居民也表示，當地人直到設備架設後才知道「水庫在種電」，認為政府缺乏說明與溝通。「水庫依水保法不能開發，卻能種電？如果光電板出問題，誰敢喝這水？」

台南市政府經發局指出，嘉南農田水利會推動「烏山頭水庫設定太陽光電｣，為中央列管及審核權責，有關本案係配合「行政院太陽光電2年期推動計畫｣由經濟部水利署列管，並由嘉南農田水利會辦理公開招標，規劃設定容量13MW，面積約13公頃，另外依據《農田水利會灌溉蓄水池設定太陽光電設施管理原則》規定，除著重在保護設施不影響灌溉蓄水池安全、蓄水功能及不污染環境等外，更規範設施容許設定之總面積不超過滿水位面積之百分五十，而水庫水位面積約980公頃，本案僅佔約1.3%，不需辦理用地變更，需依規定取得能源局電業籌設許可。

經發局指出，太陽光電模組組成主要由太陽能電池組成，主要材料為矽，並無毒性，外部則以玻璃及鋁框緊密封裝，並不會自行溶解或滲出液體造成汙染，相關支撐架及鎖固螺絲更需經過抗腐蝕及防蝕等品質測試報告。水面型太陽光電設備主要係太陽能板結合浮筒鋪設在水面上，面板不會直接碰觸到水面，而浮筒均採高密度聚乙烯（HDPE）材質，且耐酸、耐鹼、抗紫外線、抗氧化與抗溶出材質。另外依據水利署水利規劃試驗所研究，太陽光電不會對水庫水質造成汙染，同時可減少蒸發，可遮蔽太陽光，減少庫區內藻類孳生，以減少水質優養化的發生。放眼國際，如日本、韓國、英國等及國內高雄阿公店水庫、新竹寶山水庫、金門金湖水庫等均無污染水質的案例。

本案場規劃其案場浮筒材質係由韓國水資源公社提供技術協助，該公社擁有業界最多之飲用水水庫實績，其產品通過韓國國家水質檢驗標準，同時浮筒材質符合自來水管相同的材料標準與衛生標準，檢測出之化學物質如鉛、硒、砷等共28項均符合要求。另外案場太陽光電支架/扣件/螺絲採用熱浸鍍鋅鋼材，使用之材質與水庫使用之鋼材一致，符合法規要求。

為確保水質無虞，水庫嚴禁使用任何化學藥劑清潔，僅能使用清水清洗外，同時嘉南農田水利會將加強監測水庫水質，且要求營運廠商定期進行水庫水質檢測，並承諾與保證水質檢驗15項均須符合水源水質標準。

未來市府將持續嚴格把關，並依據飲用水管理條例規定，針對淨水場定期採驗監測，務必符合飲用水水源水質標準，以保障民眾健康安全，確保水庫水質安全無虞。

依據「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」第29條第1項第7款規定，位於重要濕地，設定太陽光電發電系統，才需辦理環境影響評估。因本案未涉重要濕地，故免辦理環境影響評估作業。

▲台南烏山頭水庫水面鋪設浮動式太陽光電板，引發居民質疑影響水質與景觀。（翻攝自維基百科）

烏山頭水庫爭議凸顯「綠能發展」與「民眾信任」間的落差。從農地種電爭議、魚塭光電抗議，到如今延伸至水域空間，民眾的焦慮反映的不只是環保疑慮，更是對決策過程缺乏參與感的反彈。官方引用國際案例強調安全無虞，但在台灣社會仍欠缺長期追蹤數據與監測透明度，在2050淨零碳排的路上，綠能不能只是數字成績，如何讓民眾「看見安全、相信轉型」，才是烏山頭水庫光電爭議背後更深的課題。

更多新聞
遭詐1168萬！冰店老闆失蹤14個月　中秋被發現剩紅衣枯骨

三地集團總裁鍾嘉村2000萬元交保　裁定理由曝光

台南將軍光電弊案延燒，橋頭地檢署昨（2日）起訴前台南市議長郭信良及三地集團總裁鍾嘉村等4人。不料，鍾嘉村又遭高雄地檢署鎖定，懷疑其公司涉及《證交法》不法操作，昨日同步搜索三地集團並帶回多名董事及開陽集團董事長蔡宗融，偵訊後依違反證交法、背信罪聲押，今(3)日下午4時30分法院開羈押庭審理，裁定鍾嘉村以2000萬元交保。

即／鍾嘉村另涉證交法遭聲押　法院裁定2000萬交保

快訊／捲光電弊案！三地集團總裁鍾嘉村遭聲押

花蓮馬太鞍堰塞湖溢流釀災　鳳林光電砍樹種電請再三思！

獨／申請自來水大增！美濃大峽谷嚴重污染地下水

更多
