國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

WHO警告：電子煙助長新尼古丁成癮潮　孩童使用是成人9倍

▲▼ 電子煙。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲世界衛生組織（WHO）6日警告，數百萬名孩童對電子煙上癮。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

世界衛生組織（WHO）6日警告，電子煙正助長新一波尼古丁成癮浪潮，數百萬名孩童已經上癮，在有相關數據資料的國家之中，孩童使用電子煙的狀況平均是成人的9倍。

法新社報導，世衛宣稱電子煙產業以「危害小於香菸」為主打進行推廣宣傳，但實際上卻是積極鎖定年輕人。這份WHO首度發布的全球電子煙使用統計顯示，全世界有超過1億人正在使用電子煙，其中包括至少8600萬名成年人，這些人大多住在高收入國家，另外還有至少1500萬名13歲至15歲的青少年。

世衛健康決定因素司司長克魯格（Etienne Krug）透過聲明提到，業者表面上宣稱這是減害產品，實際上卻讓孩童更早接觸尼古丁，這有可能破壞過去數十年來取得的防制努力。

全球吸菸人口正在減少，菸草使用者從2000年的13.8億人下降至2024年的12億人。但在此之際，世界總人口數不斷上升，世衛指出，全球有五分之一成年人對菸草成癮，且業者正在改變策略試圖維持這數字。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）提到，在各國的努力之下，數以百萬計的人正在戒菸或是從未開始吸菸，業者則是推出新的尼古丁產品且積極鎖定年輕族群，各國政府必須更快、更強力地實施菸害防制政策。

根據世衛，目前有12個國家的菸草使用率出現上升趨勢。WHO助理秘書長法拉爾（Jeremy Farrar）指出，「這些逆轉不只是數字，這意味著未來數年將有數百萬人面臨疾病、殘疾、早逝風險」，吸菸每年導致700多萬人死亡、二手菸每年造成100萬人過世，吸菸會損害身體每個部位，在室內有孩童的地方吸菸是不負責任且不可接受的行為。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

