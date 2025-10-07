快訊／委內瑞拉警告　極端右翼策劃「炸美國大使館」

▲美國駐委內瑞拉卡拉卡斯（Caracas）的大使館園區。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國與委內瑞拉關係持續緊繃之際，委內瑞拉國會議長羅德里奎茲7日警告，有當地極端分子準備對美國駐卡拉卡斯（Caracas）已關閉的大使館園區發動炸彈攻擊，稱此舉是由右翼團體假冒總統馬杜洛（Nicolás Maduro）支持者所策劃的「偽旗行動」。

根據《美聯社》報導，羅德里奎茲（Jorge Rodríguez）表示，委方已透過3個不同管道向美方通報此「嚴重威脅」，直指這些右翼勢力試圖在大使館內安裝致命爆裂物。他強調，「我們已加強該外交設施的安全措施，政府對此地予以尊重與保護。」

羅德里奎茲同時透露，已知會一間歐洲國家的大使館，作為與美方聯繫的中介。

美國駐委內瑞拉大使館自2019年3月美方與馬杜洛政府斷交以來就已關閉，目前僅保留部分人員負責維安與物業維護。館區至今仍由委國警方定期巡邏看守。

川普政府第一任期內承認反對派領袖為委內瑞拉合法政府，並關閉大使館全面撤離人員，避免位於首都東南丘陵地的館舍遭占領。

近來，委內瑞拉多次抨擊美國在加勒比海部署軍艦，認為此舉形同威脅。美方則堅稱，行動目的是為了打擊拉美毒梟網絡。川普日前更指控馬杜洛是「全球最重要的毒品走私者之一」，並將緝捕懸賞金提高至5000萬美元（約新台幣16億元）。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）4日宣布，美軍在加勒比再度對一艘涉嫌運毒的小船發動攻擊，導致4名船員死亡，並稱這些人為「毒品恐怖分子」。這是美艦部署當地以來的第4次此類行動。

馬杜洛則批評美國海軍行動侵害委內瑞拉主權，並警告美方圖謀入侵。不過美國政府目前尚未釋出任何地面作戰意圖，儘管已有超過4000名美軍駐紮當地。