偷挖台灣科技人才接華碩、宏碁訂單　陸筆電大廠2高層判刑6月

記者黃宥寧／台北報導

大陸ODM筆電代工大廠「華勤技術股份有限公司」未經主管機關許可，暗中在台成立公司，招募台灣科技人才從事筆電與手機研發業務，甚至接下華碩、宏碁訂單。士檢偵辦後，起訴華勤高層，士院宣判，2人均依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》判處有期徒刑6月，得易科罰金，每日折算1000元，緩刑2年。

判決指出，華勤公司筆記本事業部副總裁陳文峰（另案通緝）、總監張金水、硬體部經理蕭錦隆3人，自2017年起受陸方指派，以台資名義在內湖成立「啟晟通訊科技公司」，作為華勤在台辦公室，負責筆記型電腦軟硬體設計研發與台灣客戶接洽。

啟晟公司的人事、招募、專案決策皆由華勤主管共同決定，錄取後員工即編列華勤公司員編，並由上海總部透過「財務共享中心」核發薪資。其後蕭錦隆於2021年再成立「凌昇科技公司」，延續同一模式，繼續為華勤代工研發。

法官認定，兩家公司均直接受華勤控制。啟晟、凌昇的研發專案與華碩、宏碁等台灣筆電品牌接洽時，華勤人員全程參與視訊會議並掌控成果，最後再由大陸工廠生產筆電。

啟晟與凌昇的租金、費用皆由華勤審批報銷，從招商銀行上海張江支行帳戶匯款支付。員工薪水則經勤業會計事務所代發，顯示華勤已在台實質從事業務活動。

士林地院審酌，3名被告均明知華勤公司未經主管機關許可，仍代表陸企在台經營研發業務，構成《兩岸條例》第93條之2第1項「非法為業務活動罪」。

考量3人犯後坦承、無前科、與檢方達成協商合意，依協商程序量處徒刑6月，得以新台幣1000元折算1日易科罰金，緩刑2年，並各繳公庫50萬元。

據了解，本案是以協商判決方式處理，法院並於判決書中援引《刑事訴訟法》第455條之4規定，說明除特定情形外，不得上訴。