8旬嬤秋節前夕大迷途！烏日警4hrs搜50公里外　Google街景助團圓

▲▼烏日警方花了4小時，協助走失的阿嬤順利返家。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

10月6日中秋節是全家人團圓時刻，台中市烏日區1名88歲蕭廖姓阿嬤卻在4日清晨走失了，烏日警方憑著阿嬤一句「老家住在南投水里一所國小旁」的微弱線索，上網Google搜尋國小旁街景，竟然讓阿嬤找到老家，警方再請當地管區前往確認，花了4小時順利連絡上正在上班的兒子，蕭男感激涕零，還好今年中秋沒有遺憾。

烏日警分局溪南派出所4日上午7時10分，蕭廖姓阿嬤被1名熱心民眾攙扶著走進求助，阿嬤在環中路八段迷航，不知如何返家，員警見阿嬤行動不便，立刻上前攙扶並提供茶水休息。

員警詢問姓名及住址時，阿嬤雖能清楚說出自己姓「廖」，卻無法提供確切住址，只知住在水里鄉一所國小旁，員警於是搜尋50公里外水里的Google街景，阿嬤一看地圖，竟然熟門熟路地指認出老家附近的地標，但阿嬤只說了「廖」，漏說了「蕭廖」，這又花了不少時間，所幸經當地派出所確認，這才釐清身分。

蕭男一接獲通知，急忙趕到派出所。他表示，因為母親年事已高，假日都會將她從南投接至烏日住家照料，這是母親第一次趁家人不注意獨自外出。看到母親平安無事，兒子心中大石總算放下，並對警方及熱心民眾的協助表達萬分感謝。