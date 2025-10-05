長榮航空上海返台航班機尾擦地　業者：已申請復航

▲長榮航空BR711航班昨天於桃園機場跑道發生機尾擦地，所幸重飛後僅造成輕微挫傷。（圖／取自FlightAware網站）

記者周湘芸／台北報導

長榮航空首架787 B-17881昨天下午從上海浦東返台BR711航班，傳出於桃園機場跑道發生機尾擦地。對此，長榮航空表示，航機經檢修確認結構無虞，已申請恢復適航，民航局已同意恢復適航。

長榮航空首架787 B-17881昨天下午1時45分從上海浦東返台，下午3時17分傳出於桃園機場跑道發生機尾擦地，所幸緊急重飛後僅造成輕微挫傷，機尾保護裝置（Tail Strike Protection System）受損。

對此，長榮航空表示，昨天BR711浦東-桃園航班航機於桃園機場進場重飛落地後，機長通報航管及機務，重飛時出現異常訊息。經機務人員進行航機檢查，發現航機尾部防撞探測條尖端有磨損，航機進行防撞條更換檢修後，並經波音回覆確認結構無虞，已申請恢復適航，民航局已同意恢復適航。

另外，長榮航空一架昨天原定從大阪飛回桃園的BR177航班，也傳出在關西機場地面作業途中不慎遭另一架飛機擦撞，航班因此被迫取消。

長榮航空指出，已於登機門提供點心和飲水以及餐券，並協助旅客簽轉其他航班返台、部分旅客改搭隔日航班，造成旅客行程不便，深感歉意。