「現在政治不理性」　應曉薇談女兒接棒選議員：她想報名就會去

▲應曉薇頻頻帶女兒應佳妤公開露面。（圖／記者黃哲民攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市議員應曉薇深陷京華城案，大女兒應佳妤不只陪同母親出庭，還在台北地院外向聲援的小草發放早餐，更一度上演「嘴對嘴親吻」，狂搶媒體曝光，讓外界解讀她要「代母出征」，參選下一屆市議員。應曉薇今（5日）發布聲明指出，女兒應佳妤還想唸書，未來選不選「都先隨緣」。她還說，現在的政治太不理性，關於應佳妤的選舉，自己不會給女兒任何意見，「她獨立慣了，想選，以她的個性就是自己會跑去報名，讓她做她自己吧！」

應曉薇說，謝謝各位媒體對2026年選舉的關心，為了避免過多揣測，所以自己必須誠實告訴大家，大女兒應佳妤每天苦讀刑法總則，她說她還想唸書，所以她未來選不選都先隨緣。

應曉薇大讚，應佳妤是個超級聰明、善良的女孩，多倫多大學畢業後，23歲又拿到倫敦大學亞非學院碩士文憑。但她思考能力像個35歲大人。她常分享她的所學。求學時天天在圖書館看學長們的傳記，例如分享學長「曼德拉」獄中26年受盡災難，仍為「反種族隔離運動」而努力，最後獲得諾貝爾和平獎 。

應曉薇說，這些日子自己暴瘦20公斤，體力慢慢恢復中。但她教育子女「心中不要有恨、只能有愛」，上個月她代表自己去參加妹妹倫敦大學學院以「一等成績」的畢業典禮，母女只能透過現場視訊隔海哭泣歡呼。應佳妤很有個性，她其實才陪自己跑行程一個月，也對政黨選擇尚沒啥興趣，不是不知道入黨規定，請有心議員不要再編故事消費應佳妤。

應曉薇說，現在的政治太不理性，所以關於應佳妤的選舉，自己不會給她任何意見。她獨立慣了，想選，以她的個性就是自己會跑去報名，讓她做她自己吧。

應曉薇強調，對於「國民岳母」的封號實在不敢當，自己要謝謝法官同意交保，能夠抱媽媽過中秋。

