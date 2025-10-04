　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／確定重回看守所！陳啓昱二度羈押提抗告　台南高分院駁回

▲台鹽前董事長陳啓昱與台鹽綠能前總經理蘇坤煌，不服台南地院裁定交保後因南檢抗告成功發還更審，合議庭裁定延押2個月而提出抗告，台南高分院4日駁回。（民眾提供）

▲台鹽前董事長陳啓昱與台鹽綠能前總經理蘇坤煌，不服台南地院裁定交保後因南檢抗告成功發還更審，合議庭裁定延押2個月而提出抗告，台南高分院4日駁回。（民眾提供）

記者林東良／台南報導

涉及綠能弊案的台鹽前董事長陳啓昱，先前被台南地院裁定600交保，南檢抗告成功後又被台南地院裁定收押，陳再度提起抗告，台南高分院4日以陳與台鹽綠能前總經理蘇坤煌兩人，涉犯證券交易法加重使公司為不利益交易罪及加重特別背信罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串滅證之虞，羈押原因與必要性仍存在，裁定駁回2人抗告。

台南高分院指出，陳啓昱曾於偵查期間逃亡逾20日，遭通緝後始到案，蘇坤煌則面臨檢方求刑12年及新台幣2億元罰金。兩人所涉罪名均為法定刑期7年以上之重罪，依人性趨吉避凶之心理，顯有逃匿以規避訴訟程序及刑罰執行之可能。

另證人尚未交互詰問完畢，被告具高度影響力 本案尚有86位證人待交互詰問，包含台鹽公司、台鹽綠能、鴻暉公司等現任與前任員工。陳啓昱曾任高雄市副市長、台鹽公司及台鹽綠能董事長，蘇坤煌則長期擔任台鹽綠能總經理，對相關證人具一定影響力。法院認為，供述證據易受干擾，若未釐清事實即釋放，恐生誤判之虞。

法官補充指出，同案共犯蘇俊仁所傳喚之友性證人，包括親友、員工及下包商等人，均於被告交保後臨時請假不到庭，顯示被告在外確有影響訴訟程序之可能。其中一名證人甚至於庭前一日施打疫苗後以身體不適請假，法院認為此舉具干擾供述之疑慮。

法官認為陳、蘇2人主張身體因素需就醫，聲請具保停止羈押，法院審酌其於看守所內已有就診紀錄，認定目前仍可獲得適當醫療照護，與刑事訴訟法第114條第3款所定停止羈押要件不符，故一併駁回。不得再抗告。

10/03 全台詐欺最新數據

430 1 6717 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

