陸Coser扮「轟焦凍」遭扯髮！人群狂歡呼：共產黨萬歲

記者蔡紹堅／綜合報導

四川成都近日舉辦動漫展，一名男Coser因扮演《我的英雄學院》角色「轟焦凍」遭其他Coser及參展民眾的圍攻，連假髮都被扯掉，還有人瘋狂高喊，「共產黨萬歲！」

事件發生在10月3日，男Coser被發現扮演的是《我的英雄學院》角色轟焦凍後，引起了許多參展者及其他Coser的不滿，不少人對著他大罵「鬼子」，而隨著辱罵的人越來越多，男Coser也感覺情況不對，開始朝著場外移動。

不過，不滿的眾人並沒有因此散去，反而進一步包圍、跟蹤男Coser，到了會場外時，群眾的情緒更加激動，開始動手毆打男Coser，甚至有人一把將男Coser的假髮搶走，一旁還不斷傳來，「共產黨萬歲！」「馬克思主義萬歲！」等口號。

▼Coser因扮演「轟焦凍」遭圍剿。（圖／翻攝微博）



另一段影片更顯示，搶走假髮的男子非常得意，將假髮當成戰利品接受眾人的歡呼，還有不少人大讚他「愛國」，要求與他拍讚。

男子扮演的是《我的英雄學院》中的角色「轟焦凍」，該部動漫在中國大陸被認為是辱華動畫，主因是其中一位反派角色的名字「丸太」（拼音為：MARUTA），被質疑是在影射二戰時期731部隊人體實驗受害者まるた（拼音同樣為：MARUTA）。

雖然《我的英雄學院》的作者後來將引起爭議的角色改名，但大陸網友並沒有因此消氣，該部作品也遭到永久封殺，被不少大陸網友稱為「櫃子學院」（諧音：鬼子學院），扮演該角色的Coser則被稱為「櫃子」。

事實上，扯髮事件已經不是第一次發生，今年6月也有一名女Coser在遼寧省瀋陽市因扮演「轟焦凍」被其他Coser圍剿、扯髮；不過，女Coser報警之後，施暴的3人被警方逮捕帶走。

▼男子搶走「轟焦凍」的假髮，接受人群歡呼。（圖／翻攝微博）

