　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

淫師騙單身送香奈兒「停車場車震女學生」　雲端備份照片成鐵證

▲▼ 女學生,女孩,女生,制服。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲已婚黃師和未成年女學生發生性關係8次，離婚、丟工作還要坐牢。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名黃姓男中學教師已婚、有小孩，卻利用15歲女學生對感情懵懂，欺騙她自己已離婚，開車將女學生帶到停車場、摩鐵發生性行為8次。女學生上網搜尋並聯絡黃妻，發現黃男根本沒離婚，全案爆發後，黃男被學校解聘並終生不得聘任為教師，黃男的婚姻也告終，然而他仍不認罪，反控女學生主動勾引，堅稱在女學生成年後才發生關係。不過高雄地院法官不採信黃男說法，依他犯8個對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，合併判處1年4月徒刑。

判決指出，黃男任教於高雄市某中學，2019年12月帶著國二女學生美美(化名)參加程式設計比賽時，擔任她的指導老師，黃男察覺美美對自己有好感，兩人開始私下互傳訊息、出遊，美美升上高中後，兩人進而發生性行為。平時美美會向家人佯稱搭公車上補習班，實則由黃男開車接送，黃男再趁機將美美載到停車場發生關係。從2021年10月間至2022年5月間，黃男帶美美到停車場車震7次、摩鐵性交1次。黃男還贈送香奈兒眼影盤、初音未來公仔當作生日禮物，另手寫文字「上邪，我欲與君相知，長命無絕衰」等語，讓美美深陷情網。

兩人師生戀爆發後，美美的父母經學校通報得知此事，質問黃男為什麼要一直糾纏女兒，黃男卻辯稱他很關心美美、要輔導她，不斷陳述他對美美有多好，希望美美父母能撤回申請調查，因為他非常在意自己的工作、不能沒有這份工作，但美美的父母氣不過，仍前往警局報案。

黃男警詢時辯稱，兩人發生性行為是在美美滿16歲之後，都是美美主動勾引，美美還在國三上學期末時，每天每節下課都在辦公室窗戶看他、一直發送不雅內容簡訊給他。全案審理時，黃男再度強調兩人發生性行為時美美已滿16歲，大概在2022年12月期間。

美美則證稱，當時她認為兩人是情侶，每一次性行為都是你情我願發生的。她上高中後，兩人於2021年10月間在停車場發生第一次性行為，她能確定這8次性行為的日期，是因為她每次都有拍照，且開啟Google雲端自動備份功能，拍攝日期也會記錄下來。因為黃男跟她說他已離婚，還拿出配偶欄空白的身分證給她看，她為了確認，才上網搜尋黃男的妻子並私訊。

▼女學生上網搜尋，私訊黃男的妻子後，發現黃男沒離婚。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲女高中生，女學生，制服，校園生活，低頭族，少女，女同學，交友。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

案發後黃男的妻子和黃男離婚，她也以書狀作證說，她在2022年11月28日時接到美美私訊說喜歡黃男等語，黃男和美美就是老少配情侶，這件事對她心理造成相當大的壓力，也讓她非常難過。

法官檢視兩人相關訊息，內容有美美表示「我那時未成年欸，你真的很敢你知道嗎」，黃男回「麥擱講啊，人家是因為愛情才會這樣，如果沒有愛情，人家才不會幹這種事，而且是犯罪的、不對的行為」，美美問「你也知道不對喔」黃男回「嘿啊」等語，可見黃男知道過往和美美性交是「犯罪」。

法官認為，美美指證完整且一致，又在2023年5月想輕生，原因包含性平案程序開始後，感覺自己讓父母失望而歉疚，加上黃男全盤否認、她也擔心其他人的異樣眼光等情，可見她確實經歷相當的情感起伏及震盪；審酌美美的父母不捨女兒一再經歷調查程序，也表示同情黃男的配偶、子女的遭遇，願意原諒黃男、給予他緩刑；然而黃男未能珍惜家屬給的機會，依然狡辯、耗費司法資源，犯後態度不良好，考量他無業、離婚等情，依黃男犯8個對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，各處6月徒刑，合併處1年4月徒刑。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

發現兒少性剝削，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 6717 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
籃籃素顏清淤「只剩1顆頭」　國軍弟兄見到她嗨爆
李珠珢本季最後一舞！　自評今年100分
快訊／大雷雨襲3縣市　警戒範圍曝
東洋I級乳神遭壓胸　震撼畫面曝
快訊／6縣市大雨特報　下到晚上
逢甲商圈名店無預警歇業！　「租金漲2倍做不下去」看板曝
送香奈兒　淫師激戰女學生8次慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

籃籃也來了！素顏衝花蓮當鏟子超人　鑽水溝挖淤泥「只剩1顆頭」

搶黃魚釣點惡男駕船衝撞釣客！回港又開車撞海巡　慘遭逮捕

酒後硬上好友弱智姐！襲胸性侵30分鐘　彰化淫狼這下慘了

淫師騙單身送香奈兒「停車場車震女學生」　雲端備份照片成鐵證

剝削移工「日抽千元」無良老闆撈200萬　工頭女友被挾持揭黑幕

快訊／花蓮吉安黃昏市場旁工廠火警！恐怖黑煙狂竄　數公里外可見

前旅美球星是馬太鞍族人！返家園揮汗清理　號召更多超人們齊救災

高雄橋頭大貨車違規迴轉！皮卡阿北煞不住猛撞　4輪朝天畫面曝

中秋連假屏東監警聯手稽查營業車　查獲18台大車違規開罰

台南惡賊準備「超大號袋子」搜刮娃娃機　A走22萬元商品

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

林心如讚許瑋甯兒子：漂亮的嬰兒！　期待「小虎隊合體」報名當嘉賓遭拒XD

氣爆影像曝！蘆洲便當店氣爆　殘骸炸出店外路人遭波及

再喊「別再進災區！」　李鴻源：指揮所應安排志工該去的地方

籃籃也來了！素顏衝花蓮當鏟子超人　鑽水溝挖淤泥「只剩1顆頭」

搶黃魚釣點惡男駕船衝撞釣客！回港又開車撞海巡　慘遭逮捕

酒後硬上好友弱智姐！襲胸性侵30分鐘　彰化淫狼這下慘了

淫師騙單身送香奈兒「停車場車震女學生」　雲端備份照片成鐵證

剝削移工「日抽千元」無良老闆撈200萬　工頭女友被挾持揭黑幕

快訊／花蓮吉安黃昏市場旁工廠火警！恐怖黑煙狂竄　數公里外可見

前旅美球星是馬太鞍族人！返家園揮汗清理　號召更多超人們齊救災

高雄橋頭大貨車違規迴轉！皮卡阿北煞不住猛撞　4輪朝天畫面曝

中秋連假屏東監警聯手稽查營業車　查獲18台大車違規開罰

台南惡賊準備「超大號袋子」搜刮娃娃機　A走22萬元商品

中國調控產能過剩　專家：需提振內需減輕影響

網傳霸佔高壓水槍不讓災民用　花蓮縣府駁斥

熱身賽兩戰合轟「56分」　腿傷休1個月的阿巴西預告強勢降臨TPBL

LADY M「3大周年慶活動」開跑　800片蛋糕限時送

超大「鸚鵡蟑螂」偷翻垃圾桶　拍翅聲神還原還會鑽冰箱縫

籃籃也來了！素顏衝花蓮當鏟子超人　鑽水溝挖淤泥「只剩1顆頭」

Energy突襲台南夜市「萬人擠進險暴動」！　Toro當場變叫賣哥

遊韓注意！Airbnb新制10/16上路　遊客訂房「小心沒地方住」

東京公車鬧駕駛荒！　23年來首度「大砍400班次」票價喊漲

日星達拓偶像「新宿當街露鳥」被捕！　出道才1年恐被迫停工

【鏟子超人暖心收編‍】車上多了「狗狗伴手禮」　牠從災區被救出！新媽咪帶牠回家‍❤️

社會熱門新聞

廢棄倉庫驚見一堆白骨　DNA鑑定確認身分

台大版紅姐是學霸！父是警察師長減讚　落網畫面曝

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝

獨／靈修男慘死「胃裡沒食物」　網紅牙醫涉重嫌

租1400萬奧斯頓馬丁耍帥　撞爛3車成廢鐵落跑

蘆洲便當店氣爆　店外路人遭波及

台南資源回收廠凌晨起火　火光濃煙狂竄

最後身影曝！30歲男心靈療癒不成淪冤魂

辣椒水襲擊李正皓　天道盟主嫌出庭爽快認罪

2公噸「黑心豬大腸」流向　驚見北部知名麵線

泡麵加蛋都不給吃　靈修男被迫「互毆淨化」

蘆洲便當店氣爆7傷　2警放下勤務衝爆炸點扛人

獨／起底李能謙網軍帝國產業鏈！「智障小草」被揪出

苗栗遭刺女童一度氣血胸命危　最新狀況曝

更多熱門

相關新聞

企圖「巫術暗殺總統」！尚比亞2男被判2年

企圖「巫術暗殺總統」！尚比亞2男被判2年

非洲國家尚比亞2名男子因被發現企圖使用「巫術」暗殺總統哈凱恩德·希奇萊馬（Hakainde Hichilema）遭逮，並判處2年有期徒刑併科苦役。2人被發現用一隻活的變色龍與其他法器下蠱，地方法官更稱他們是全體尚比亞人民的敵人。

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

美國空少「飛機廁所偷拍」5少女如廁！

美國空少「飛機廁所偷拍」5少女如廁！

科技男「老婆是國中老師」14歲被迫性交一周2次

科技男「老婆是國中老師」14歲被迫性交一周2次

車內指侵13歲少女　阿兵哥賠50萬換緩刑

車內指侵13歲少女　阿兵哥賠50萬換緩刑

關鍵字：

性交罪師生戀教師犯罪婚姻虛假法庭判決

讀者迴響

熱門新聞

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

韓網美被棄屍深山　兇手竟是豪抖億元大乾爹

堰塞湖潰壩誰之過？　李鴻源點名1單位

鏟子超人「光復1災區最好別去」！禮儀人員也說話了

廢棄倉庫驚見一堆白骨　DNA鑑定確認身分

台籍詐騙集團頭目落網　姓名長相曝光

再籲志工別進災區　李鴻源曝原因

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

9家手搖飲中秋優惠一次看

即／台積電公告：子公司花5000萬美元買固定收益證券

台大版紅姐是學霸！父是警察師長減讚　落網畫面曝

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

快訊／麥德姆升級中颱！最新路徑曝

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝

李多慧用4個字拿下雙11活動　網：敢騙就抵制

更多

最夯影音

更多
法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！
痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面