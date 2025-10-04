淫師騙單身送香奈兒「停車場車震女學生」　雲端備份照片成鐵證

▲已婚黃師和未成年女學生發生性關係8次，離婚、丟工作還要坐牢。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名黃姓男中學教師已婚、有小孩，卻利用15歲女學生對感情懵懂，欺騙她自己已離婚，開車將女學生帶到停車場、摩鐵發生性行為8次。女學生上網搜尋並聯絡黃妻，發現黃男根本沒離婚，全案爆發後，黃男被學校解聘並終生不得聘任為教師，黃男的婚姻也告終，然而他仍不認罪，反控女學生主動勾引，堅稱在女學生成年後才發生關係。不過高雄地院法官不採信黃男說法，依他犯8個對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，合併判處1年4月徒刑。

判決指出，黃男任教於高雄市某中學，2019年12月帶著國二女學生美美(化名)參加程式設計比賽時，擔任她的指導老師，黃男察覺美美對自己有好感，兩人開始私下互傳訊息、出遊，美美升上高中後，兩人進而發生性行為。平時美美會向家人佯稱搭公車上補習班，實則由黃男開車接送，黃男再趁機將美美載到停車場發生關係。從2021年10月間至2022年5月間，黃男帶美美到停車場車震7次、摩鐵性交1次。黃男還贈送香奈兒眼影盤、初音未來公仔當作生日禮物，另手寫文字「上邪，我欲與君相知，長命無絕衰」等語，讓美美深陷情網。

兩人師生戀爆發後，美美的父母經學校通報得知此事，質問黃男為什麼要一直糾纏女兒，黃男卻辯稱他很關心美美、要輔導她，不斷陳述他對美美有多好，希望美美父母能撤回申請調查，因為他非常在意自己的工作、不能沒有這份工作，但美美的父母氣不過，仍前往警局報案。

黃男警詢時辯稱，兩人發生性行為是在美美滿16歲之後，都是美美主動勾引，美美還在國三上學期末時，每天每節下課都在辦公室窗戶看他、一直發送不雅內容簡訊給他。全案審理時，黃男再度強調兩人發生性行為時美美已滿16歲，大概在2022年12月期間。

美美則證稱，當時她認為兩人是情侶，每一次性行為都是你情我願發生的。她上高中後，兩人於2021年10月間在停車場發生第一次性行為，她能確定這8次性行為的日期，是因為她每次都有拍照，且開啟Google雲端自動備份功能，拍攝日期也會記錄下來。因為黃男跟她說他已離婚，還拿出配偶欄空白的身分證給她看，她為了確認，才上網搜尋黃男的妻子並私訊。

▼女學生上網搜尋，私訊黃男的妻子後，發現黃男沒離婚。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

案發後黃男的妻子和黃男離婚，她也以書狀作證說，她在2022年11月28日時接到美美私訊說喜歡黃男等語，黃男和美美就是老少配情侶，這件事對她心理造成相當大的壓力，也讓她非常難過。

法官檢視兩人相關訊息，內容有美美表示「我那時未成年欸，你真的很敢你知道嗎」，黃男回「麥擱講啊，人家是因為愛情才會這樣，如果沒有愛情，人家才不會幹這種事，而且是犯罪的、不對的行為」，美美問「你也知道不對喔」黃男回「嘿啊」等語，可見黃男知道過往和美美性交是「犯罪」。

法官認為，美美指證完整且一致，又在2023年5月想輕生，原因包含性平案程序開始後，感覺自己讓父母失望而歉疚，加上黃男全盤否認、她也擔心其他人的異樣眼光等情，可見她確實經歷相當的情感起伏及震盪；審酌美美的父母不捨女兒一再經歷調查程序，也表示同情黃男的配偶、子女的遭遇，願意原諒黃男、給予他緩刑；然而黃男未能珍惜家屬給的機會，依然狡辯、耗費司法資源，犯後態度不良好，考量他無業、離婚等情，依黃男犯8個對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，各處6月徒刑，合併處1年4月徒刑。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

發現兒少性剝削，請撥打110、113。