美國財長：美中下輪談判應有重大突破

▲▼美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天透露，美中元首月底將在韓國會面，並帶領談判團隊與中國官員展開深入協商。這場高層會談被視為攸關政策的關鍵時刻，預計將為雙方經貿關係帶來突破性進展，尤其是圍繞農產品貿易的議題。

貝森特在接受CNBC財經節目訪問時表示，川普（Donald Trump）與習近平的直接對話將對談判框架的設定及推進起到決定性作用。他指出，兩國目前已同意將貿易協議延長90天，期限至11月10日。這場即將到來的會晤，因為元首層級的參與而更具意義，談判團隊也因此信心倍增，相信這次談判會比以往更有效果。

針對中方減少採購美國農產品，尤其是大豆，貝森特表示，中國此舉似乎將農業當成籌碼。他回憶在日內瓦會談上詢問中方為何不繼續履行採購承諾時，對方僅以「拜登（Biden）」一詞回應。他強調，超過九成的美國農民支持川普，因此農業議題在美方談判中尤為重要。

美國與其他國家簽署的貿易協議通常包括農產品採購項目，這使得中方減少大豆進口的部分量得以通過其他國家補足。貝森特相信，美中元首的這次會談將有助於重新確定彼此的合作方向，並推動更穩定的貿易協議落地。他也期待談判能為美國農業帶來新的機遇。

