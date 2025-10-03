閱之海筆記／鬼子來了！關東軍與「九一八事變」

▲「九一八事變」發生後，關東軍進入瀋陽時的畫面。（圖／公共版權照片）

作者／馬賽克

1931年9月18日發生的「九一八事變」，被中國定義為「14年抗戰」的正式起點。這宗事變的發生，有周密的人謀策畫，但也有很多機緣巧合的因素。該事變發生後引發的諸多變化發展，很多人根本始料不及。

事件之所以會發生，在於當時的日本關東軍已經是一匹不受控的脫韁野馬。前文提到，關東軍司令部高級參謀河本大作為掃除「滿蒙生命線」的障礙，擅作主張製造「皇姑屯事件」，炸死張霖。但該事件經調查後，作為幕後主謀的河本大作卻並未受到軍法審判，僅是停職處分。後來他繼續在滿洲活動，更為成「九一八事變」的幕後金主。

▲石原莞爾攝於1934年。(圖／ 公共版權照片）

河本大作被從輕發落，讓關東軍越發肆無忌憚，這時候，一群陰謀家「風雲際會」的碰頭了。1928年8月，被譽為「軍事天才」的石原莞爾中佐，獲河本大作推薦到滿洲任關東軍作戰主任參謀。1929年5月，被認為是「中國通」的板垣征四郎大佐（上校），也被調到關東軍任高級參謀。1931年8月，原任「天津特務機關長」的土肥原賢二，調任「奉天特務機關長」；「侵華鐵三角」終於形成。

話說張作霖被炸死後，他的兒子張學良繼承「父業」。但他拒絕跟日本人合作，宣布回歸國民政府，「東北易幟」（撤下北洋政府五色旗，改掛「青天白日滿地紅」旗幟）。1930年5月至11月，爆發蔣介石的北伐軍跟閻錫山、馮玉祥、李宗仁等軍閥在河南、山東、安徽等地混戰的「中原大戰」。

▲「九一八事變」時，任關東軍高級參謀的板垣征四郎。（圖／公共版權照片）

張學良在1931年9月率東北軍主力入關，支援蔣介石的北伐軍。但此舉使得東三省的軍事防衛力量變得薄弱，給了日本人可乘之機。與此同時，板垣征四郎認為滿蒙問題已無法使用外交手段解決，決定對張學良動武，把東北軍逐出滿洲。

1931年9月18日，石原莞爾與板垣征四郎發動事變，密令獨立守備隊步兵第3中隊佯稱進行「夜間演習」，卻在南滿鐵路柳條溝地區炸毀其中一段橋梁，並誣指中國軍隊蓄意破壞。當晚十點，關東軍突然砲擊國軍在東北駐地瀋陽的「北大營」，同時進攻吉林、黑龍江等地。

▲1932年1月1日上午，關東軍登上山海關長城 。（圖／公共版權照片）

為了避免遭到日本政府阻止，此一事件是「先斬後奏」，並未上報給東京政府知道 。石原莞爾同時說服駐在旅順，事前並不知情的關東軍司令本庄繁中將，讓他同意立即出動大批關東軍，於19日佔領瀋陽，並且在極短時間內，憑著僅一萬多的關東軍，佔領相當於日本本土3倍大的滿洲！

日本參謀本部顧慮到國際壓力，原本不同意後來在滿洲建立政權（滿洲國）的方案，同時要求關東軍停戰。但石原莞爾發出狂言說：「關東軍就算是全體放棄日本國籍，改編為滿洲合眾國國軍，也要拿下整個滿洲！」