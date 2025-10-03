　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

閱之海筆記／鬼子來了！關東軍與「九一八事變」

▲關東軍進入潘陽時的畫面。（圖／公共版權照片） 

「九一八事變」發生後，關東軍進入瀋陽時的畫面。（圖／公共版權照片）

作者／馬賽克

1931年9月18日發生的「九一八事變」，被中國定義為「14年抗戰」的正式起點。這宗事變的發生，有周密的人謀策畫，但也有很多機緣巧合的因素。該事變發生後引發的諸多變化發展，很多人根本始料不及。

事件之所以會發生，在於當時的日本關東軍已經是一匹不受控的脫韁野馬。前文提到，關東軍司令部高級參謀河本大作為掃除「滿蒙生命線」的障礙，擅作主張製造「皇姑屯事件」，炸死張霖。但該事件經調查後，作為幕後主謀的河本大作卻並未受到軍法審判，僅是停職處分。後來他繼續在滿洲活動，更為成「九一八事變」的幕後金主。

▲石原莞爾攝於1934年。(圖／ 公共版權照片）

石原莞爾攝於1934年。(圖／ 公共版權照片）

河本大作被從輕發落，讓關東軍越發肆無忌憚，這時候，一群陰謀家「風雲際會」的碰頭了。1928年8月，被譽為「軍事天才」的石原莞爾中佐，獲河本大作推薦到滿洲任關東軍作戰主任參謀。1929年5月，被認為是「中國通」的板垣征四郎大佐（上校），也被調到關東軍任高級參謀。1931年8月，原任「天津特務機關長」的土肥原賢二，調任「奉天特務機關長」；「侵華鐵三角」終於形成。

話說張作霖被炸死後，他的兒子張學良繼承「父業」。但他拒絕跟日本人合作，宣布回歸國民政府，「東北易幟」（撤下北洋政府五色旗，改掛「青天白日滿地紅」旗幟）。1930年5月至11月，爆發蔣介石的北伐軍跟閻錫山、馮玉祥、李宗仁等軍閥在河南、山東、安徽等地混戰的「中原大戰」。

▲坂垣征四郎。（圖／公共版權照片）

「九一八事變」時，任關東軍高級參謀的板垣征四郎。（圖／公共版權照片）

張學良在1931年9月率東北軍主力入關，支援蔣介石的北伐軍。但此舉使得東三省的軍事防衛力量變得薄弱，給了日本人可乘之機。與此同時，板垣征四郎認為滿蒙問題已無法使用外交手段解決，決定對張學良動武，把東北軍逐出滿洲。

1931年9月18日，石原莞爾與板垣征四郎發動事變，密令獨立守備隊步兵第3中隊佯稱進行「夜間演習」，卻在南滿鐵路柳條溝地區炸毀其中一段橋梁，並誣指中國軍隊蓄意破壞。當晚十點，關東軍突然砲擊國軍在東北駐地瀋陽的「北大營」，同時進攻吉林、黑龍江等地。

▲1932年1月1日上午，關東軍登上山海關長城 。（圖／公共版權照片）

1932年1月1日上午，關東軍登上山海關長城 。（圖／公共版權照片）

為了避免遭到日本政府阻止，此一事件是「先斬後奏」，並未上報給東京政府知道 。石原莞爾同時說服駐在旅順，事前並不知情的關東軍司令本庄繁中將，讓他同意立即出動大批關東軍，於19日佔領瀋陽，並且在極短時間內，憑著僅一萬多的關東軍，佔領相當於日本本土3倍大的滿洲！

日本參謀本部顧慮到國際壓力，原本不同意後來在滿洲建立政權（滿洲國）的方案，同時要求關東軍停戰。但石原莞爾發出狂言說：「關東軍就算是全體放棄日本國籍，改編為滿洲合眾國國軍，也要拿下整個滿洲！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
隨機砍人第一視角！女童來不及跑遭「1刀刺胸」　師生尖叫逃命

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

閱之海筆記／關東軍大進擊：前進滿蒙！

閱之海筆記／魔鬼的右手：日本關東軍的緣起

閱之海筆記／滿洲國之花：女間諜川島芳子的失身之謎

大谷翔平談「先發投手責任」：就算狀況不佳也要投　仍飆163火球

閱之海筆記／漢奸之謎！抗日戰爭裡的神秘歌姬：李香蘭

閱之海筆記／恥辱之街？日本「赤線地帶」的賣春風景

閱之海筆記／天皇御准：櫻花妹奉旨慰安駐日美軍！

閱之海筆記／菊花與劍？充滿矛盾的日本性文化

閱之海筆記／專業一點很難嗎？談《日本電影百年史》

閱之海筆記／迷魂記：伊藤詩織性侵案與日本之「恥」

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

屏科大再傳車禍！18歲新生自撞亡　校方哀慟：全面檢視交安設計

遭爆被黃國昌跟蹤！柯文哲現身笑著回應...居然真的被跟了

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

出獄男犯案畫面曝光！超商前朝10學童揮刀　尖叫四起、地面留血跡

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

北捷優先席風波另一視角

出獄男犯案畫面曝光！超商前朝10學童揮刀　尖叫四起、地面留血跡

閱之海筆記／鬼子來了！關東軍與「九一八事變」

瘋電影／電影版 神奇柑仔店 錢天堂　夢想成真的零食

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

法國機場大罷工！預計10萬乘客受影響　瑞安航空營收少8億元

汗臭背後藏著「健康警訊」　身上飄油垢味代表肝膽功能不佳

口腔清潔沒做好「恐成癌症推手」！醫師曝致命關聯：腫瘤黑幫護衛

南投去年家暴受害者逾3000　縣府辦理家暴防治暨台灣女孩日宣導

閱之海筆記／鬼子來了！關東軍與「九一八事變」

中斷逾5年　印度與中國10月底前恢復直航

范少勳、姚淳耀比愛心CP感爆棚　Paul Smith乳牛T恤讓兩人喊：好可愛

【謝謝你們】花蓮災民大聲感謝「鏟子超人」超暖心

相關新聞

關東軍大進擊：前進滿蒙！

關東軍大進擊：前進滿蒙！

20世紀初，「滿蒙生命線論」成為日本前進滿蒙的核心理論之一。1927年7月25日，當時任首相田中義一向天皇提出著名的《田中奏摺》：「欲征服支那(中國)，必先征服滿蒙。欲征服世界，必先征服支那。」1929年時，被譽為「軍事天才」的關東軍作戰主任參謀石原莞爾，首度系統性的提出《關東軍滿蒙領有計》。

魔鬼的右手：日本關東軍的緣起

魔鬼的右手：日本關東軍的緣起

未成年慎入！陸電影《731》刻意挑「這天」上映

未成年慎入！陸電影《731》刻意挑「這天」上映

瀋陽「09：18」空襲警報大響全城鳴笛 14聲警鐘構「14年抗戰」史觀

瀋陽「09：18」空襲警報大響全城鳴笛 14聲警鐘構「14年抗戰」史觀

九一八前夕　日本駐上海總領館提醒日人勿捲入糾紛

九一八前夕　日本駐上海總領館提醒日人勿捲入糾紛

關鍵字：

關東軍九一八事變石原莞爾板垣征四郎征服滿蒙閱之海筆記

讀者迴響

最夯影音

更多
獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！
政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

屏科大再傳車禍！18歲新生自撞亡　校方哀慟：全面檢視交安設計

屏科大再傳車禍！18歲新生自撞亡　校方哀慟：全面檢視交安設計

遭爆被黃國昌跟蹤！柯文哲現身笑著回應...居然真的被跟了

遭爆被黃國昌跟蹤！柯文哲現身笑著回應...居然真的被跟了

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面