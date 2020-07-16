瘋電影／慾火烈愛　老公不愛就出門找愛

文／賴賴

瘋言瘋語：

文學藝術與道德的悖論，這是一部以『女人』為出發點，探討著生存價值和家庭意義，電影中並沒有說明當時女主為何嫁給丈夫，事實上這才是關鍵問題，所有女性在婚後所產生的所有困境，家家不同，但失去愛情的感動卻是早晚，女人到底在婚姻中想要獲得什麼？顯然的女主也茫然了。

這部電影取材婚外情，將銷售重點放在情慾上，不過情愛畫面似乎沒有色戒來得精彩，妻夫木聰的參與有著吸引票房的效果，女主不僅重回職場，也讓職業婦女身分更具有婚外情機會，接踵而來的是女性重心從家庭移轉到工作上，相對的凸顯了個人魅力也增加婚姻危機，有時候人生叉路中的選擇是無法回頭的，但是孩子何辜。

假如你無法成熟的去面對自己的決定，請不要生小孩。想要終生擁有戀愛感的女人請不要結婚。婚姻原本是神設立使人不孤獨終老的禮物，而愛情則是刺激賀爾蒙生產後代慾望的產物，兩者並不相悖，卻也不相同，婚姻指兩人共同決定攜手成為終生相互修行修練修持的夥伴，互相包容、刺激成長，不斷淬煉自我心志的同志，只有自己才能成就更好的自我，而另一伴則是你自己挑選的對手。



片 名：慾火烈愛

英文片名：Shape of Red

類 型：劇情

上映日期：2020-07-10

片 長：02時03分

導 演：三島有紀子(Yukiko Mishima)

演 員：夏帆(Kaho) 、 妻夫木聰(Satoshi Tsumabuki) 、 柄本佑(Tasuku Emoto) 、 間宮祥太朗 、 余貴美子(Kimiko Yo)

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：中影、希望行銷



劇情大綱



我想要你，儘管失去全世界…

村主塔子（夏帆 飾）本擁有平凡幸福的婚姻，和事業有成的丈夫（間宮祥太朗飾）及可愛的女兒過著無憂無慮的日子，卻在一次丈夫的聚會中巧遇前男友鞍田秋彥（妻夫木聰 飾），從此平靜的日子起了漣漪。

重返職場的塔子與鞍田一起工作，才發現別離沒有讓兩人間的愛情消逝，十年的寂寞讓再次靠近的兩人依偎在一起，但這段禁斷的關係也讓兩人命運邁向無法想像結局。



直木賞作家島本理生初次挑戰官能小說作品，故事情節超越道德倫理。 由擅長描繪人物細膩心理的三島有紀子執導，全新戀愛電影就此誕生！

▲家庭主婦二度就業，馬上有人追。

▲罹癌學長是真愛，短暫而絢爛。

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