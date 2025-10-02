　
「3大地雷早餐」默默讓你罹癌　日本名醫示警：我都不吃

▲腹痛,肚子痛,胃痛,。（圖／記者李毓康攝）

▲健康早餐應以均衡為原則，才能降低癌症與慢性病風險。（示意圖／記者李毓康攝）

記者曾羿翔／綜合報導

帝京大學教授、癌症專門醫師佐藤典宏指出，許多人習慣以簡單、方便的方式解決早餐，但若長期攝取不當食物，可能暗藏健康隱憂，甚至增加罹癌風險。他特別點名三類「早餐地雷」，連自己也會避免攝取，籲民眾別把這些品項天天當早餐吃。

日媒《週刊女性PRIME》報導，首先是精緻碳水化合物，如白吐司、白麵包等。佐藤表示，這類食物會讓血糖快速上升，導致胰島素長期過度分泌，進而造成細胞發炎，增加胰臟癌、肝癌及大腸癌的風險。

第二類是加工肉品，包括火腿、培根與香腸。這些食品常含亞硝酸鹽，經油煎或油炸後可能生成致癌物「亞硝胺」。世界衛生組織（WHO）早已將其列為一級致癌物。佐藤提醒，每天若食用超過50克加工肉（約4片火腿或2.5根香腸），大腸癌風險會增加約18%。他強調，加工肉品不必完全禁止，但應減少頻率，以新鮮天然的肉類取代，避免攝取過多鹽分與化學添加物，「不要天天當早餐主角」。

第三則是高脂乳品與高糖飲料。研究顯示，多攝取低脂乳製品（如牛奶、優酪乳）的人，大腸癌復發率可降低40%；相對地，偏好高脂乳品者，復發風險卻增加60%。此外，《英國醫學期刊》（BMJ）研究指出，每天僅多喝100毫升含糖飲料，罹癌風險就會增加18%。因此佐藤建議，少喝鮮奶油類乳品與含糖飲料，改以低脂優質乳製品替代。

佐藤總結，健康早餐應以均衡為原則，避免過多精緻碳水、加工肉與高脂高糖食品，才能降低癌症與慢性病風險。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

