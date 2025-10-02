快訊／苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

記者楊永盛、戴若涵／苗栗報導

苗栗市2日下午發生一起隨機殺人事件！一名40多歲邱姓男子持刀朝小女孩左胸猛刺，造成嚴重傷勢。警方獲報到場，趕緊將人送醫搶救，而邱男目前正在家中與警方對峙，由於男子刀綁在手上，警方持槍喝止男子放下刀。據了解，邱姓男子今年才服刑9年出獄，出獄後在人力仲介工作，他弟弟表示他最近並沒有什麼異狀，為何行兇他也不知道原因。

▲苗栗隨機殺人，兇嫌與警對峙中。（圖／記者楊永盛翻攝）

【相關新聞】

今年3月才出獄…苗栗男「手綁刀」隨機殺人！2女童、1男送醫急救



出獄男犯案畫面曝光！超商前朝10學童揮刀 尖叫四起、地面留血跡