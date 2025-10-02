「戴維森窗口」逼近....美軍援台計畫曝光！　爆發衝突30天動員5萬後備海軍

▲美軍「雷根號」（USS Ronald Reagan CVN-76）和「尼米茲號」（USS Nimitz CVN-68）航母戰鬥群。（圖／達志影像／美聯社）

軍武中心／綜合報導

中國近年不斷擴張對台軍演規模，面對日益緊張的威脅，美國最新曝光消息顯示，一旦印度太平洋區域（印太地區）爆發軍事衝突，美方將在30天內動員5萬名海軍後備官兵應對。

根據美國國防部新聞網站DVIDS報導，美國中西部14個海軍後備中心（Navy Reserve Centers）指揮官與高階士官於9月25日齊聚伊利諾州的「大湖海軍基地」（Naval Station Great Lakes）召開戰備會議。海軍中校羅斯洛克（Elliot Rothrock）在簡報中直接對印太局勢的急迫性提出警告。

羅斯洛克指出，「印太地區是全球經濟的心臟。美國人日常使用的產品，幾乎都仰賴這片海域的自由開放」。他進一步說明，印太區域擁有全球60%人口、5個核武國家，擁有對全球貿易至關重要的航道。然而隨著中國加速軍事擴張，對台灣更加明顯的企圖，已讓「該地區的穩定岌岌可危」。

▼共軍在閩南海域舉行「兩棲登陸演習」。（圖／翻攝央視軍事）

羅斯洛克警告，美國國防規劃已不再是只談假設情境，而是實質進入「實戰時間表」，一旦有需要必須在30天內動員5萬名海軍後備官兵。根據公開數據顯示，美國海軍現役兵力約33萬人，後備部隊5.8萬人。

值得注意的是，該場會議中多次提及「戴維森窗口」（Davidson Window），即為美軍前印太司令戴維森（Philip Davidson）於2021年在國會聽證時提出，中國可能在2027年以前對台灣採取行動。

海軍後備司令部總士官長萊恩斯（ Robert W. Lyons）在會中指出，「戴維森窗口」正在壓縮，時間所剩不多也讓美國容錯空間越來越小。同時他在台上拿出一張泛黃的1941年陸海軍美式足球賽門票，提醒與會者，當年美國人還在看球賽的時候，日本航空母艦艦隊已駛向珍珠港。幾天後，2403人喪生、3艘戰艦沉沒，這是歷史的轉折點。萊恩斯強調：「珍珠港事件，我們都沒能預測到。如今美國對手又一次準備製造這樣的轉折點，我們準備好了嗎？」