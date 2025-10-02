揪洩密破口？　五角大廈擬「全面隨機測謊」簽署保密協定

▲五角大廈擬採取嚴厲措施，封鎖外洩機密的可能性，但被質疑是為了確認忠誠度、打擊異議。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

《華盛頓郵報》報導，五角大廈計畫對超過5000名軍職與文職人員實施大規模隨機測謊，並且要求簽署保密協議，以阻止機密資訊外洩。不過，相關政策仍處於研擬階段，尚未獲得批准。

該報取得內部文件並引述知情人士說法報導，國防部副部長費因伯格（Steve Feinberg）起草備忘錄，要求國防部長辦公室與參謀長聯席會議的所有軍人、文職僱員、約聘員工簽署保密協議，「禁止未經批准或透過既定程序釋出非公開資訊」。

另一份文件更提出，將對上述對象建立大規模隨機測謊制度，從四星上將到行政助理都可能成為受測對象。事實上，每隔幾年進行一次測謊是情報界標準程序，作為人員保留安全憑證的條件之一，聯邦調查局（FBI）已經開始利用這種方式找出向媒體洩密的人。但根據知情人士與費因伯格的說法，五角大廈將採用的測謊將是全新制度。

▲赫格塞斯接任國防部長之前，曾是福斯新聞主持人、陸軍國民兵少校。（圖／達志影像／美聯社）



這項前所未見的嚴厲措施由國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）主導，被視為他與川普政府打擊不夠忠誠洩密者與內部異議的重要手段。

不過，前官員與國安律師質疑，現行法規已對洩密明定嚴厲懲處，新措施明顯旨在恐嚇軍方人員。代表多名吹哨者的律師札伊德（Mark Zaid）指出，「這更像是確保對國防部與川普政府的忠誠，而非對抗外國間諜活動。」

《華盛頓郵報》也質疑，赫格塞斯對駐五角大廈媒體祭出限制，進一步保護他的決策不受到公眾監督與審查。事實上，他上任後大幅限縮媒體曝光度，1月以來僅舉辦6次記者會。

對此，五角大廈發言人帕奈爾（Sean Parnell）拒絕回應，僅表示《華盛頓郵報》報導「不實且不負責任」。