「高職女在家遭姦殺」奇案　兇手竟僅14歲

▲蘇男18歲時因連續竊盜案被逮，後來坦承4年前曾犯下性侵殺人案。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

28年前，新北瑞芳1名高職女學生在家中慘被性侵殺害，但檢警遲遲無法查出凶手身分，也讓此案變成懸案；直到4年後，1名蘇姓男子因行竊失風被逮，警方載他返所途中到關帝廟借廁所，卻發現蘇男開始全身發抖，不斷念著「阿彌陀佛」，最後鬆口吐露犯下女學生命案，甚至泣訴這些年常夢到冤魂糾纏，蘇男事後被依殺人罪送辦，卻因犯案時尚未成年獲得輕判，但他出獄後未悔改，不斷犯下竊案，至今仍在監獄內服刑。

▲承辦員警帶著蘇男清查竊案時，途經供奉關聖帝君的聖明宮（圖），蘇男竟在廟前自白殺人。

1997年12月，在新北市瑞芳區傳統市場賣菜的夫妻，發現16歲的女兒慘死家中，檢警獲報到場後，證實少女身上共有22處穿刺刀傷，生前還遭到性侵，鑑識人員則在現場採集到血指紋及使用過的保險套，將2項證物送往刑事局比對。

承辦員警回憶，當時掌握了指紋與DNA，原以為很快就能揪出歹徒，不料，資料庫竟比對不到凶手身分，案情一度陷入膠著。警方訪談少女的家人，得知少女是高職夜校生，平時交友單純、生活簡單，沒有感情問題，更不曾與人有金錢往來，警方擴大過濾轄區有前科的列管人口，但經過比對都不符合，該案成為懸案。

▲鑑識人員案發後到現場採集相關跡證，尋獲一枚血指紋與保險套。

▲2001年納莉颱風侵台，蘇男趁機潛入多間民宅行竊，行徑大膽。

2001年9月，納莉颱風重創北台灣，新北瑞芳當時許多住戶都飽受水災之苦，鄰里間卻竊案頻傳，後來有民眾撞見一名年輕男子在店內搜刮現金，隨即將他扭送警局；警方查出該男姓蘇，才18歲，但他從10歲開始就有偷竊紀錄，鎖定他應是連續竊盜案的嫌犯。

警方為清查蘇男犯下的竊案，開著偵防車載他繞遍九份、金瓜石一帶，過程中，警車經過九份供奉關聖帝君的聖明宮時，員警到廟內借廁所，沒想到天色驟變，車上的蘇男竟全身發抖，還不斷搓揉手上佛珠，隨即語出驚人表示，4年前的女學生遭性侵殺害案，就是他下的毒手，但回到警局後他卻改口不認，經警方相勸，才突破他心防。

蘇男向警方坦承，他跟死者弟弟是同學，當年缺錢花用想去同學家行竊，巧遇死者，他確認只有死者1人在家後，他便吸強力膠壯膽、騙死者開門。蘇男進屋後，便拿桌上的水果刀威脅死者交出錢財，性侵殺害死者後，逃離現場。

▲蘇男在關聖帝廟前見風雲變色，嚇得全身發抖、搓揉佛珠、唸佛號，事後自白4年前犯性侵殺人案。

蘇男自白時交代許多未曝光的細節，間接證實蘇男就是殺人凶手，只因他犯罪時尚未成年，沒有指紋或DNA可比對，警方訊後將他依殺人罪送辦，讓逍遙法外4年的蘇男面對司法審判。

案歷經法院審理，蘇男最終被判11年有期徒刑定讞，不過蘇男刑滿出獄後又重操舊業，連續犯下10多起侵入住宅竊盜案，他再度被警方逮捕，又被判處7年8個月徒刑，回到監獄內服刑。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



