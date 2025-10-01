獨／富二代涉下藥偷拍多女卻脫罪　被害女淚求立委：請幫幫我們

▲北市蘇姓富二代偷拍前女友，被害人出庭對質崩潰吼「加害人永遠囂張」。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市46歲蘇姓男子遭控偷拍等惡行，受害人痛批其行徑根本是「李宗瑞2.0」，然而多起案件卻因證據不足接連不起訴。受害人小愛（化名）透過鏡頭訴說心聲，她表示最希望的是社會上有影響力的人能替她們發聲，更盼立法委員、議員以及具法律專業與公權力的人士能站出來，協助受害者推動制度改革，杜絕加害人持續鑽法律漏洞、逍遙法外。

蘇男與前女友小愛（化名）交往期間，竟在自宅臥室暗裝攝影設備，偷拍2人性行為過程，共留存4段影像，包括口交與手淫畫面。小愛痛斥，這些影像成為蘇男分手後的威脅工具，「他用這些東西控制、恐嚇，讓很多女生不敢出來說話。」

她並懷疑，蘇男過去多次以同樣手法對不同女性下手，先以「結婚為前提」營造家的場景取得信任，分手後再利用性影像進行恐嚇，形同「模式化犯罪」。

▼蘇男偷拍多名女子還分類建立資料夾留存 。（圖／讀者提供）

不過，檢方偵辦後認定，A女指控的強制性交因雙方各執一詞，缺乏補強證據，難以認定；B女控訴的下藥與傷害，因無醫療紀錄佐證而不起訴，恐嚇部分則另案審理確定；C女遭偷拍與冒名辦健保、誹謗的指控，則因影像無法證明她在昏迷狀態遭侵害，印章真偽也無從確認，最終同樣不起訴，僅就妨害隱私部分提起公訴。

對此，小愛直言，司法過程讓被害人徹底失望，「他一次又一次利用法律斷點逃脫，這不只是我的傷痛，而是所有女性的恐懼。」她強調，若司法持續要求過高的舉證門檻，將使更多被害人選擇噤聲，間接成為加害人的保護傘。

小愛透過鏡頭懇求，社會不應讓這類案件一再重演，她呼籲立法委員、地方議員及具法律專業與公權力的人士勇敢發聲，協助推動制度改革，「讓加害人無法再鑽法律漏洞、逍遙法外」。她哽咽表示，這並非單一事件，而是制度缺口亟待補上，「我們需要的不只是被害人勇敢站出來，更需要社會與有影響力的人支持我們。」

