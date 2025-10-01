獨／富二代偷拍性愛影像！法庭辱罵被害女　她淚控：為何如此囂張

▲北市蘇姓富少遭控偷拍女伴甚至害人染性病。（資料圖／讀者提供）

記者黃宥寧／台北報導

北市一名家境優渥、經營科技公司的蘇姓男子，遭控偷拍前女友小愛（化名）性行為及多名女子不雅畫面，讓被害人痛批其惡行根本是「李宗瑞2.0」。雖有多名女子提告，最終僅一案被依妨害性隱私罪起訴。士院今（1日）開庭，蘇男從戒治所借提到庭，小愛則勇敢對質，卻當庭遭他咆哮，她忍不住哽咽問「為什麼加害人永遠如此囂張？」

庭後小愛接受《ETtoday新聞雲》回憶，與蘇男交往期間，對方幾乎靠哄騙與謊言維繫關係，不僅腳踏多條船、同時與多名女性交往，還持續糾纏前女友。更令她震驚的是，蘇男疑似染上性病卻拒絕就醫，毫無檢驗紀錄，卻在檢方偵訊時聲稱「沒有生病」。她質疑檢方過於輕信加害人說法，忽視了被害人證詞。

▼被害人小愛今勇敢出庭面對蘇男，孰料，對方毫無悔意，甚至在法官等人面前直接對她咆哮辱罵。（圖／記者黃宥寧攝）



小愛指出，蘇男常鎖定身心受創、離婚或患有慢性病的女性，以「結婚」為前提博取信任，再營造「家的場景」欺騙感情。分手後，他則以掌握的不雅影像要脅，讓許多女性選擇噤聲。她強調，自己身為自媒體人，決定勇敢站出來，因為「必須有人在陽光下對抗邪惡」。

小愛並呼籲，政府應重視《性影像防制法》修法，給予受害人更多保護，避免「李宗瑞2.0」事件再度重演。她盼檢調重啟調查蘇男過往涉及的家暴、偷拍等案件，不要讓他利用法律斷點逃避刑責。最後她哽咽說：「司法應給社會一個交代，讓真相浮現，讓正義實現。」

最後她語帶哽咽說：「他（指蘇）在士檢、桃園、甚至在法官面前都公然說謊，還敢在法庭上對被害人叫囂。司法應給社會一個交代，讓真相浮現，讓正義實現。」

起訴指出，蘇男於2023年間在北市住家臥室安裝攝影設備，偷拍小愛性行為過程，共錄下4段影像，內容包括口交與手淫，又偷拍另一女子安妮（化名）裸露與睡姿照片4張。警方搜索時查扣筆電與記憶卡，鑑識確認存有涉案影像。蘇男出身富裕家庭，主修資工，創業承接政府資安標案，近年也從事高端輪胎銷售。偵訊時他否認偷拍，聲稱裝監視器屬自用，但檢方認定其行為具持續性，依法提起公訴並聲請沒收相關設備。

獨／富二代專挑脆弱女！愛情陷阱+性愛片恐嚇 她慘被國中生鐵條暴打

獨／富二代涉下藥偷拍多女卻脫罪 被害女淚求立委：請幫幫我們