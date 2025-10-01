獨／富二代專挑脆弱女！愛情陷阱+性愛片恐嚇　她慘被國中生鐵條暴打

▲北市富二代蘇姓男子遭控「李宗瑞2.0」，3女控遭強暴、下藥、偷拍，檢方以證據不足全不起訴。（圖／讀者提供）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名46歲蘇姓男子，出身優渥家庭、經營科技公司，卻遭多名女子控訴是「李宗瑞2.0」，專挑心理受創或身體狀況脆弱的女性下手，以愛情名義設局，分手後更持有性愛影像要脅。檢方偵辦後，僅就其中一案提起公訴，其餘多名女子的指控因證據不足，最終獲不起訴，引發被害人痛斥「這不是單一事件，而是模式化的犯罪。」

受害人小愛（化名）指控，蘇男鎖定剛離婚、身心受創或有慢性病的女性，以「結婚」為前提展開交往，營造溫柔體貼的形象，博取信任後將對方帶入其住所。分手後，他卻反過來以性愛影像作為威脅，讓許多女性選擇噤聲。

至少有3名女子出面指控，A女指稱蘇男在交往期間違反其意願強制性交；B女則控訴他提供含「阿普唑侖」的藥物，隱瞞自身性病與她發生性行為，甚至以訊息恐嚇；C女更指控遭偷拍性愛影像，並被冒名至健保局辦理健保停保，還在社群遭留言誹謗。

▼蘇男涉偷拍多名女子並以女方英文名字在電腦D槽創專屬資料夾。（圖／讀者提供）

不過，檢方調查後認定，A女的說法因雙方各執一詞、缺乏補強證據，不足以認定強制性交；B女的恐嚇罪部分已在桃園地檢署另案審理確定，其餘下藥與傷害指控也因欠缺醫療紀錄佐證，全數不起訴；至於C女遭偷拍與偽造文書部分，因影像難以證明她是在昏迷狀態下被侵害，相關印章亦無法確認遭偽造，最終也獲不起訴。

更令人不安的是，部分受害人彼此認識，甚至有人疑遭「買兇毆打」報復。小愛痛斥：「這不是單一個案，而是一個持續性的模式，讓被害人在恐懼中選擇沉默。

在今（1日）士林地院開庭前，小愛（化名）透露，她曾勸說同樣受害的小琳（化名）出面作證，甚至主動提出：「如果妳不敢出面，妳簽授權書，我來幫妳。」然而，小琳語帶顫抖回應，她擔心這麼做會「再刺激」加害人，恐遭報復，「他會報復我很明確，我不能再受傷……雖然我不能親自去，但授權給妳，他也會認為我在繼續攻擊他，就不會放過我。這次只是被鐵條打，就已經造成嚴重創傷症候群。他有那麼多錢，到現在檢警都查不到幕後主使者，卻讓一個國中生扛罪，還是低收入戶，根本無法賠償，我真的身心俱疲。」

▼被害人遭15歲少年以鐵條抽打，讓她懷疑根本就是蘇男教唆。（圖／讀者提供）

小愛不斷安撫，承諾「我會保護妳，即使妳們只授權給我，我也會跪求法官，一定要還妳一個公道，他一定會被關非常久，妳不用害怕也不用擔心。」但小琳仍心有餘悸地說：「我做任何事，他只要看到我的名字出現就是刺激，他不會放過我。20萬就能買人打斷我的腿，下次是不是要我的命？我真的無法再承受。妳可以把我的心情轉達給法官，我已經受到生命威脅，也身受重傷，好不容易才爬起來。我這輩子做那麼多善事、救過這麼多人和動物，從不與人結怨，卻遇到他毀了一生。即使他被關起來，他的黑道朋友還是會找我麻煩，太可怕…太可怕…」

檢方最終僅針對「妨害隱私」部分起訴，其餘罪嫌因證據不足全數不起訴。對此，小愛哽咽表示，司法過程讓被害人徹底失望：「司法應該相信被害人，不要讓加害人繼續利用斷點逃脫刑責。」

