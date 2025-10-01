新發現：月球表面水分布特徵　太陽風和撞擊翻耕是關鍵

▲大陸「嫦娥六號」探測器。（圖／翻攝微博）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸「嫦娥六號」探測器在月球表面的就位光譜探測取得突破，首次揭示了月球表面及次表層水的分布特徵，而太陽風注入和撞擊翻耕在月表水形成與演化中起了關鍵作用。

新華社報導，中國科學院國家天文台李春來、劉建軍研究員聯合海內外團隊利用嫦娥六號就位探測數據，首次揭示了月球表面及次表層水的分布特徵，為月球水的形成機制與未來利用提供了關鍵科學依據。

據報導，前述相關成果已於近日在國際學術期刊《自然．天文學》（Nature Astronomy）發表。

嫦娥六號著陸區的探測數據顯示，該區域月表水含量約為嫦娥五號著陸區的兩倍。研究還發現，探測器著陸過程中，發動機羽流會將月表以下毫米至釐米（公分）級深度（次表層）的細粒月壤「翻耕」並重新分布，形成獨特的溫度與水含量梯度：距離著陸點越近，溫度越高、水含量越低；距離越遠，則溫度越低、水含量越高。

此外，次表層平均水含量低於月表，且月表水會隨月面地方時變化而變化，越接近正午水含量越低。

上述觀測結果表明，月表及次表層水的分布與月壤成分、顆粒大小、深度和地方時均密切相關，進一步證實太陽風注入和撞擊翻耕在月表水形成與演化中起關鍵作用。