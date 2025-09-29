　
生活 生活焦點

連假結束！鏟子超人1原因「離開想哭了」　大票人振奮：平日組接力

▲▼花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰堤災變第五天，災民在志工國軍的全力投入下，展開災後清理重建的工作。（圖／記者湯興漢攝）

▲連假湧入鏟子超人，協助清除淤泥。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／劉維榛報導

「好捨不得回台南！」一名男志工吐露心聲，連假最後一天仍留在光復鄉救災，看到滿地淤泥不忍離去，憂心隔天少了大批人力，重建腳步更艱難。文章曝光後，網友也坦言離開時一度落淚「台南人以你們為榮」。更令人振奮的是，一票準備接力的鏟子超人喊話，「我們自由業的可以撐平日～接棒！」

一名熱血青年在Threads表示，他衝入光復鄉救災，但今天是教師節連假最後一天，坦言看到現場還一堆淤泥未清理，擔心明天會瞬間少掉很多人力，「我好捨不得回台南，還有那麼多土還沒挖完怎麼辦？連假過後志工減少怎麼辦？」

文章曝光後，也有志工既不捨又心疼回應，「真的，昨天要離開的時候，一度好想哭」、「沒關係，整個十月都有連假」、「台南人以你們為榮」、「真的...會捨不得看災民無奈卻又強顏歡笑的臉」、「辛苦了！充滿台南陽光的鏟子超人」、「說真的，我今天問到的人幾乎都是台南出發的」。

不過，留言串更令人動容的是，一票鏟子超人戰力滿滿暖回，「附上台鐵車票，接力」、「10/2至10/4會滿滿的3天當志工，台南人真棒，我們全家也是從台南出發」、「沒問題的，有一批人會在連假後出現」、「連假完平日組出動」、「上班族撐連假，我們自由業的可以撐平日～接棒」、「10/1換我！台灣人這麼讚，一定會延續下去的」、「接力！我們只是還沒放假～你們很棒好好休息」。

▼鏟子超人衝災區，成了台灣最美風景。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰堤災變第五天，災民在志工國軍的全力投入下，展開災後清理重建的工作。（圖／記者湯興漢攝）

