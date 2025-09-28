高雄公司負責人偕女兒躺車內…2人中刀1死1重傷！母悲抵殯儀館

記者陳宏瑞、莊智勝／高雄報導

高雄市旗山區中寮二路一處偏僻空地今(28日)凌晨近3時許傳出一起死亡案件，警方初步調查，鄭姓公司負責人凌晨開車載著女兒到該處，被發現時父女倆人已經倒臥在車內，且身上均有刀傷，其中鄭姓女兒傷勢過重宣告不治，而鄭父尚有生命跡象，目前仍在搶救中。檢方今上午相驗死者遺體，鄭女生母、鄭男之前妻也抵達殯儀館，神情十分凝重。

▲高雄旗山父女倒臥車內1死1重傷，鄭女生母、鄭男前妻(中)前往殯儀館相驗。（圖／記者陳宏瑞攝）

高雄警方今凌晨0時許接獲鄭女報案，指稱父親開車載著胞姊出門，留下家書後就此失聯，擔心可能發生意外，因此報警請求協尋。警方透過手機定為，發現鄭父出現在旗山中寮二路一帶，於凌晨2時55分前往現場，果真發現鄭父座車，惟當時鄭父與女兒均已倒臥車內，且身上都有刀傷，經初步檢視，鄭女已當場死亡，而鄭父尚有氣息，立即送往醫院搶救。

據悉，鄭父為公司負責人，而女兒(死者)也在父親的公司中任職；警方初步勘驗現場，未見打鬥痕跡，初判無外力介入跡象，後續依規定通知鑑識人員到場蒐證，並聯繫殯葬人員處理，並報請橋頭地檢署檢方進一步刑事相驗，釐清死因。今上午鄭女生母、鄭男之前妻也現身殯儀館；而鄭男的現任妻子在殯儀館短暫現身後，隨即離開前往醫院。

▼警方循線到場時，發現車內有一對父女身中刀傷，女兒身亡，父親送醫院搶救 。（圖／記者吳奕靖翻攝）