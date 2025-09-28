台北中山商圈「街區藝術」限期展出　百貨LED螢幕廣告「放空」

▲藝術家孫知行《當廣告到來時》在新光三越播放專為「放空」、「等待廣告」而生的影像。（圖／台北當代藝術館提供）

台北最熱鬧的中山商圈，近來在街巷、市場、百貨、線形公園等多處注入「街區藝術計畫」，由台北當代藝術館推動，民眾在逛街、採買或散步時就能不經意發現，今年以「當街典藏展—記憶的容身之地」為主題，讓商圈變身為「開放的典藏庫房」，像是新光三越南西一館播放專為「放空」、「等待廣告」而生的影像，展期自即日起至11月23日。

▲台北當代藝術館2025街區藝術計畫，範圍涵蓋中山市場、中山商圈、當代藝術館周邊街區。（圖／記者林育綾攝）



台北當代藝術館自2012年起推動「街區藝術計畫」，將藝術帶入日常場域，透過與商家、居民、公共空間的互動，讓生活與藝術緊密交織。今年以「當街典藏展—記憶的容身之地」為題，範圍涵蓋中山市場、中山商圈、當代藝術館周邊各具特色的商家。

展覽由走路草農／藝團（黃至理、陳漢聲、劉星佑）擔綱策畫，邀集6組藝術家創作，靈感源自當代館2019年街區藝術計畫中，藝術家劉紀汎、劉紀彤與「中山市場」店家的合作，雙方保持聯絡至今，延續6年的交流，引發對「典藏」的新思考。

策展團隊表示，我們希望討論的不只是作品如何存在於街區，而是街區如何成為「記憶的容器」。每一次的創作，不只是作品的生成，也是事件的參與及社群的書寫，典藏或許並非僅存在美術館的倉庫，街區裡的故事、人情、時間的累積，本身就是最珍貴的收藏。

▲▼藝術家石梓廷在中山線形公園R5出入口帶來《M00 - roll》。（圖／台北當代藝術館提供）

藝術家石梓廷帶來兩件創作，包括位於心中山線形公園R5出入口的《M00 - roll》，將金屬剩料透過雙手捲曲、塑形，形成不斷晃動的螺旋結構，呈現公園不斷生長的生命能量，也嘗試與公園周遭曾經的相關產業對話。

▲石梓廷另一件作品《右左》在變電箱表面。（圖／記者林育綾攝）

另一件作品《右左》從工地現場僅施工者能解讀的「手寫符號」獲得啟發，轉化在變電箱表面，觀者若透過拍照，將影像翻轉觀看，能在隨機筆跡中辨識出「右」與「左」，展開一場關於方向與閱讀的遊戲。

▲▼孫知行《當廣告到來時》在新光三越南西一館，播放專為「放空」與「等待廣告」而生的影像。（圖／台北當代藝術館提供）

除此之外，藝術家也從影像、出版、商圈文化切入，延伸對街區典藏的詮釋。藝術家孫知行因地制宜，將作品《當廣告到來時》投放於新光三越南西一館「光之舞廣場」的巨型LED螢幕，播放專為「放空」與「等待廣告」而生的影像，顛覆廣告與正片的界線。

▲陳世育《街區複寫紙》。（圖／台北當代藝術館提供）

藝術家陳世育《街區複寫紙》以游擊式訪談與小報出版，回顧歷年作品設置地點，清點並書寫「當街典藏」的軌跡。

藝術家郭品君著眼於觀光、消費與自拍文化，帶來《鴻運當頭風生水起招財風水珍奶Welcome to Taiwan圖》在台北南西老爺會館進行現地創作，將客房化身為攝影棚，營造出「讓旅人彷彿回家」的情境。

▲▼藝術家郭品君在台北南西老爺會館，進行現地創作。（圖／台北當代藝術館提供）

郭品君另一件作品《品品の紀念品小舖～中山區最棒ㄉ伴手禮～》延伸至次文化獨立小店「PAR STORE」，讓觀眾在購買與收藏的過程中參與作品，當「自拍」成為一種最佳典藏時，街區也隨之轉化為展場與庫房。

▼郭品君另一件作品《品品の紀念品小舖～中山區最棒ㄉ伴手禮～》。（圖／記者林育綾攝）

劉紀汎與劉紀彤帶來《市場五四三》，再次走進中山市場，透過繪畫與錄製口述訪談，將攤商與訪客的日常互動具象化，轉化為街區生活的集體敘事。

▼劉紀汎與劉紀彤帶來《市場五四三》，再次走進中山市場。（圖／台北當代藝術館提供）

李珮瑜《新雅典美髮院》與老字號髮廊攜手，藉由現地裝置與工作坊活動，引領觀者感受美髮院獨有的時空氛圍。

▼李珮瑜《新雅典美髮院》與老字號髮廊攜手。（圖／台北當代藝術館提供）

而當代館與建成國中的館校合作成果展，也同步串聯展出，由專注於手繪動畫特質延伸的藝術家莊禾，協同建成國中陳仰德、張巧明與藍凱琳老師，帶領九年級學生創作《漂流地圖》。學生透過觀察街區細節以及發展角色設定與動畫，最終共同完成一幅熱鬧有趣的虛構街區地圖，同時也呈現學生多樣性的觀察力與性格。

▲▼莊禾x建成國中九年級全體學生《漂流地圖》。（圖／台北當代藝術館提供）

展覽期間，當代館規劃了工作坊、講座與導覽等延伸活動，李珮瑜將帶領參與者體驗纖維與土漿從柔軟到成形的雕塑過程，探索日常痕跡的轉化；劉紀汎與劉紀彤則帶領民眾走入中山市場，在攤位間交流，並以繪畫或文字記錄市場風景與人情。

展演講座方面，由陳世育與新富町文化市場總監洪宜玲、建成國中視覺藝術老師陳仰德對談，從不同角度探討藝術如何介入社區並帶來改變。另外，策展團隊也將親自帶領導覽，引領觀眾循著市場、商圈與日常場域，感受8組作品如何化為街區的典藏與記憶，相關資訊可至「台北當代藝術館」官網及社群查詢。