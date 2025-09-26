桃園土地公節與神同行熱鬧登場　交管措施一次看

▲桃園市土地公文化節明、後天熱鬧舉行。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市「2025土地公民俗藝術節」活動將於明、後兩天盛大舉行，活動內容有「百神集結會師踩街、神尊安座與主獻大典、彩繪虎爺面具、一心戲劇團《天公仔子》、三獻法會、乞龜求壽桃等琳瑯滿目的活動，預期吸引廣大民眾參與。桃園警察分局表示，將派遣警力及義交協助交通疏導管制，並公布開放紅、黃線路段供民眾停車。

▲▼桃園警義交協助交通疏導管制，並公布開放紅、黃線路段供民眾停車。（圖／桃園警分局提供）

27日（週六）下午的踩街繞境路線：13時30分起在桃園市政府府前廣場集結（開場、活動介紹、啟動儀式等）→預計14時30分起由縣府路分梯次依序出發→左轉中山路→直行中山東路→左轉三民路一段→直行三民路二段→右轉中央街→新永和市場旁停車場(本次活動主會場)。桃園警察分局將於市府廣場週邊路口及踩街繞境路線上重要路口，派遣員警及義交彈性交通管制疏導，以保持交通順暢。並於各重要路口掛設提醒指引牌面，提醒用路人提前改道行駛，以分散活動路線車流。

28日（週日）9至21時，主場在新永和市場停車場內辦理一系列「三獻法會」、「乞龜求壽桃」、「再生木作文創商品感恩特賣」及「宋坤傳藝20週年大戲《酬神》」等活動。並於新永和市場旁停車場週邊道路，申請借用道路及開放紅黃線臨時停車：

一、 自強路(三民路二段至鎮撫街)。

二、 中央街(青溪一路至民光東路段)。

三、 青溪二路(中央街至朝陽路段)。

四、 青溪三路(中央街至日光路段)。

五、 朝陽街(青溪一路至民光東路段)。

六、 三民路(成功路二段至萬壽路二段)。

七、 民光東路(中央街至福元街)。

以上路段開放臨時停車時間為9/27（週六）上午10時至9/28（週日）下午11時。

桃園警察分局特別提醒參加活動民眾，要特別留意相關交通資訊，以免掃了遊興，警方也會隨時留意交通狀況，必要時透過「警察廣播電臺、友桃交訊網、桃園市交控中心」等平臺發布即時路況訊息提醒所有用路人，相關活動資訊可以上「土地公民俗藝術節臉書粉絲專頁」查詢。